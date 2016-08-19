Луганск, 19 августа, 2016, 16:00 — ИА Регнум. Сегодня, 19 августа, в Луганске глава ЛНР Игорь Плотницкий впервые появился на публике после покушения. Чиновник провел аппаратное совещание с правительством, не снимая солнцезащитные очки.

Глава ЛНР Игорь Плотницкий

Как сообщает ИА REGNUM, видео с Плотницким было выложено на канале в Youtube. При этом глава ЛНР поблагодарил луганских медиков за оперативную помощь.

Позже на международном «круглом столе» в Луганске Плотницкий выразил уверенность в том, что Запад «все-таки еще имеет здоровую силу, имеет тех людей, которые готовы приехать и, увидев, рассказать и помочь» ЛНР. «Потому что систему двойных стандартов, скажем так, уже просто неинтересно обсуждать. Почему-то Brexit в Великобритании считается нормальным. Почему-то войска ООН не вошли в Великобританию за то, что она решила выйти из Евросоюза», — заявил Плотницкий, пожаловавшись, что результаты референдума ЛНР никто не признает.

«Мы хотим и будем просить довести нашу точку зрения, чтобы вы понимали, как мы здесь живем, что мы делаем, к чему мы стремимся и как мы будем это делать. Но мы, естественно, хотим опираться и на европейские, и мировые ценности, потому что мы молодые республики, нам еще есть чему учиться», — сказал Плотницкий.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа в Луганске на перекрестке рядом с джипом Плотницкого произошел взрыв. Глава ЛНР и его охрана были доставлены в одну из больниц Луганска. Генпрокуратура ЛНР отмечает, что основной версией следствия является деятельность украинской ДРГ.

Как сообщалось ранее 19 августа, глава ЛНР Игорь Плотницкий заявил, что слухи о его недееспособности после покушения распространяли враги республики и обвинил МГБ ЛНР в бездействии и обмане народа.