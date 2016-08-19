Симферополь, 19 августа, 2016, 15:59 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин надеется, что попытка провокации со стороны Украины в Крыму не будет окончательным выборов Киева. Об этом он заявил 19 августа в ходе совещания Совета безопасности РФ в Крыму.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Надеюсь, что это провокационные действия Украины не будут окончательным выбором наших партнеров, и здравый смысл возобладает», — сказал Путин.

По его словам, Россия будет создавать возможности для поддержания контактов: «Мы не собираемся сворачивать наши отношения, несмотря на нежелание сегодняшних властей в Киеве иметь полноценные дипломатические отношения на уровне послов. Мы, тем не менее, будем создавать возможности для развития контактов, их поддержания».

Напомним, 10 августа в ФСБ России заявили о ликвидации агентурной сети ГУР Министерства обороны Вооруженных сил Украины и предотвращении терактов на территории Крыма. При перестрелке с диверсантами погиб сотрудник ФСБ, а на месте перестрелки обнаружена взрывчатка.

В этот же день Минобороны Украины, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), Генштаб ВСУ, СБУ и украинские политики в один голос опровергли обвинения ФСБ Российской Федерации в попытке украинской стороны организовать теракты в Крыму.

Тогда же, 10 августа, президент РФ Владимир Путин заявил, что не видит смысла в нормандских переговорах после событий в Крыму. «Бессмысленно после таких событий встречаться в нормандском формате в Китае», — сказал Путин. При этом он призвал Европу и США предпринять конкретные шаги, чтобы «оказать влияние на киевские власти».

«С российской стороны в ходе предотвращения терактов в Крыму погибли двое военнослужащих. Мы мимо такого проходить не будем», — пообещал Путин.