Рио-де-Жанейро, Бразилия, 19 августа, 2016, 16:04 — ИА Регнум. Летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро стали ещё одним событием, которое показало существование политики двойных стандартов: одних — в отношении России и других — в отношении всех остальных спортсменов. На Олимпиаде российским спортсменам было показано, что они — представители страны, с которой Запад ведёт холодную войну на рингах, в бассейнах, а главное — в СМИ.

Paul Hudson Олимпийские медали

Уже в течение первых выступлений российских спортсменов публика встретила их не только приветствиями, но и демонстративным неприятием — она была подготовлена чередой обвинений, вылитых западными СМИ на российский спорт.

Но началось всё с досадной «случайности»: в день открытия Олимпиады организаторы торжественной церемонии показали карту России без Крыма. Уже в ходе самой Олимпиады американские соперницы развернули настоящую психологическую войну против российской пловчихи Юлии Ефимовой, которая в итоге завоевала серебряную медаль, но не удостоилась поздравления со стороны пловчих Лили Кинг и Кэти Мейли.

Когда поутихли страсти вокруг «поднятого пальца Ефимовой», началось давление на другую российскую спортсменку — прыгунью в длину Дарью Клишину, которая в последний момент была допущена до состязаний, но заняла лишь девятое место. По мнению спортсменки, большая роль в её невысоком результате принадлежит предшествовавшей Играм нервотрёпке из-за недопуска.

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Если этот инцидент с картой без Крыма можно счесть случайностью, а поведение американок — завистью, то открытая враждебность публики по отношению к российским спортсменам — это результат проделанной западными СМИ работы по нетерпимости к любым российским победам.

Во время Олимпиады несколько российских спортсменов были встречены публикой с откровенной враждебностью. Один из ярких примеров — награждение российского боксёра Евгения Тищенко, завоевавшего золотую медаль в весовой категории до 91 кг. 15 августа ему вручали золото под свист зрителей.

«Мне печально, что так отнеслись ко мне зрители, — сказал он. — Насчет оценок, если мне отдали победу, значит, были основания», — заявил чемпион.

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Показательным моментом информационно-психологической войны в отношении российских спортсменов явилась реакция Киева на победу на Олимпиаде российского чемпиона по греко-римской борьбе в весовой категории до 85 кг Давита Чакветадзе. Российский чемпион вызвал гнев министра молодежи и спорта Украины Игоря Жданова, оставив на втором месте украинского борца Жана Беленюка. Узнав о том, что соотечественника победил представитель России, Жданов назвал игру нечестной, а присуждение высшей награды Чакветадзе — «кражей золота».

«Я считаю, что у Жана Беленюка украли заслуженное золото Олимпиады. Так ему лично и сказал по телефону после завершения поединка», — заявил Жданов.

Неадекватная реакция Киева на первенство российского борца в схватке с украинцем была замечена как следящими за событиями в Рио пользователями соцсетей и телезрителями, так и самими участниками Олимпиады. 17 августа проигравший в четвертьфинале Игр российскому боксёру Владимиру Никитину ирландец Майкл Конлан в своём Twitter задал президенту России Владимиру Путину вопрос, сколько Москва заплатила Международной федерации любительского бокса (AIBA) за победу своего спортсмена. «Сколько они с тебя взяли?» — пошутил он.

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Шутка Конлана, который обвинил Никитина в нечестной игре, но вынужден был услышать решение дисциплинарной комиссии Международной ассоциации бокса (AIBA) о том, что результаты боя пересмотрены не будут, показывает: российские победы задевают западных соперников. Но если одни способны признать свою неправоту, то другие пускаются в агрессивные обвинения, показывая свою слабость и неспособность к объективной оценке. Российским олимпийцам хочется пожелать новых побед, которые всё расставят на свои места.