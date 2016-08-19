Сыктывкар, 19 августа, 2016, 15:57 — ИА Регнум. С 2010 года в Сыктывкаре проходит церемония вручения «Малой Нобелевской премии Республики Коми» школьникам, которые достигли наибольших успехов в обучении, исследовательской и творческой деятельности республики и их учителям-наставникам. Работа по реализации проекта «Малой Нобелевской премии Республики Коми» будет продолжена и в 2016 году. Именно об этом шла речь на встрече врио главы Коми Сергея Гапликова и президента группы компаний «Нобель Ойл» Григория Гуревича, состоявшейся летом. А значит, и в 2016 году нас вновь ждет яркий праздник, на который соберутся талантливые школьники и их учителя из разных муниципалитетов Коми.

Наталья Прокофьева Лауреаты Малой Нобелевской премии Коми с экс-главой республики Вячеславом Гайзером и президентом группы компаний Нобель Ойл Григорием Гуревичем. Сыктывкар, 2012 год

К истории вопроса

Малая Нобелевская премия для поддержки творчески и социально активных учащихся была учреждена в Коми нефтяной компанией «Нобель Ойл» в декабре 1993 года. И тогда вручалась школьникам только двух муниципалитетов республики — городов Усинска и Инты. В 2010 году награда приобрела республиканский статус и получила название «Малая Нобелевская премия Республики Коми», а ее учредителями стали правительство и госсовет Коми, группа компаний «Нобель Ойл».

Учащиеся образовательных организаций Коми, лауреаты высокой республиканской награды в номинациях за достижения в изучении точных наук, языкознания, обществознания, естественных наук, экономики, за творческие и спортивные достижения и их учителя-наставники, награждаются сертификатами на денежные премии в размере 15 тысяч рублей, памятными дипломами и сувенирами — статуэтками с нефтью.

Претендентов на получение Малой Нобелевской премии выбирают члены так называемого Большого жюри, в состав которого входят известные политики, педагоги, деятели культуры, знаменитые спортсмены республики.

Но прежде чем участники конкурса попадают на суд членов Большого жюри, им необходимо пройти так называемый первый (муниципальный) этап премии, на котором достижения школьников, их портфолио, оценивает регламентная комиссия родного города или района, в состав которого входят в основном местные чиновники образования. Они решают, кто продолжит борьбу за престижную награду в республиканском этапе. Квоту на количество победителей муниципального этапа для Сыктывкара определяют большую — 12 мест. Лауреатами премии в 2015 году стали только трое школьников. В то время как в Инте их в 2015 году было четверо. Среди районов Коми лидировал Прилузский, подготовивший сразу пять обладателей престижной награды республики. Работа регламентной комиссии Сыктывкара в 2015 году, которую возглавляла начальник столичного управления образования Ольга Бригида, вызвала недовольство детей, педагогов и родителей одной из сыктывкарских школ. В ситуации разбирался корреспондент ИА REGNUM.

Лидер в отставке

В 2010—2012 годах — победителей республиканского этапа «Малой Нобелевской премии» в Сыктывкаре было всего двое; в 2013 году — трое; в 2014 — трое лауреатов и все являлись учениками одной сыктывкарской школы №18. Эта же школа №18 возглавила опубликованный на официальном сайте премии топ школ-победителей, подготовив за все годы проведения республиканской Малой Нобелевской премии самое большое количество ее лауреатов — семь. Однако в 2015 школа-лидер не преодолела даже муниципальный этап, удостоившись лишь грамот за участие в первом этапе престижного конкурса Малой Нобелевской премии.

Кандидаты на выбраковку

«Из девяти участников муниципального этапа у нас шесть по количеству набранных баллов проходило в республиканский тур премии», — рассказала ИА REGNUM учитель математики школы №18, победитель республиканского этапа Малой Нобелевской премии 2014 года Марианна Богданова. — Почему они не прошли, мы не знаем!».

К сожалению, в числе не прошедших во второй тур конкурса оказался ученик школы с ограниченными возможностями здоровья Денис. В конкурсе Малая Нобелевская премия Денис пробовал свои силы в номинации «За достижения в изучении языкознания». Регламентная комиссия Сыктывкара высоко оценила портфолио мальчика в 470 баллов, но дальше представить столицу региона на республиканском этапе тем не менее не допустила, удостоив только грамоты за участие в престижном конкурсе.

Каких усилий стоило мальчику получить те самые 470 баллов, можно понять, только увидев Дениса, который сегодня не может самостоятельно передвигаться даже на инвалидной коляске. У мальчика прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшенна, которая в конечном итоге приводит к полной потере способности двигаться. Все эти годы Денис борется с тяжелым недугом и … активно участвует во всех конкурсах и олимпиадах. Вот только отношение к его грамотам, дипломам у родных трепетное и бережное, ведь каждая — это маленький подвиг мальчика.

Другой участник из школы №18 Даниил из многодетной семьи педагогов, которая воспитывает сегодня шестерых детей. Велика ответственность Даниила, четвертого ребенка в семье, ведь он должен быть примером во всем для своих младших братьев. Каждый год Даниил успешно участвует в олимпиадах и конференциях разного уровня, о чем говорят многочисленные дипломы победителя и при этом отлично успевает по всем предметам. Но и ему не удалось преодолеть первый этап престижной награды, попробовав свои силы в номинации «За успехи в достижении точных наук» и набрав 384 балла за свое портфолио, был удостоен только грамоты за участие. Его же соперник, по решению сыктывкарского регкома, продолжил борьбу за премию в финале, набрав всего 260 баллов.

Тяжело переживал свое «поражение» и ученик школы №18 Назар — участник и победитель танцевальных республиканских, межрегиональных фестивалей и конкурсов, набравший в номинации «За творческие достижения» 619 баллов. Усилило боль разочарования мальчика и то, что его соперник продолжил свой конкурсный путь в финале, получив оценку своего портфолио в 512 баллов.

Отметим, что информацию о том, сколько баллов набрали участники конкурса из Сыктывкара, прошедшие в финал, удалось узнать только из переписки детей ВКонтакте.

На просьбу корреспондента ИА REGNUM взглянуть на регламентные листы разных участников премии из Сыктывкара представитель организационного комитета конкурса, экс-методист отдела дополнительного образования минобра Коми Виктория Светопольская отказала, невзирая на то, что в положении конкурса сказано, что «Премия строится на принципах открытости, прозрачности и доступности». И только «Члены Большого жюри обязаны сохранять в тайне результаты своего голосования вплоть до подведения итогов».

Конкурс конкурсу рознь

А на вопрос, почему в финал конкурса прошли школьники, набравшие меньшее количество баллов, экс-сотрудник минобра Коми заметила: «В положении Малой Нобелевской премии нет указания на определенное количество баллов, с которыми участники должны проходить в следующий тур. Там есть ограничения — дипломы за последние три года, и есть регламентный лист с коэффициентами значимости каждого конкурса. И по этому регламентному листу муниципалы определяют — кто лучший».

Подвело на этот раз школу и активное участие учеников в интернет-конкурсах и олимпиадах. Стоит отметить, что информацию об этих конкурсах и рекомендации принять в них участие рассылает по школам управление образования Сыктывкара и информационно-методический центр. Большинство этих конкурсов предполагают оплату участия.

«В этом году нам уже четко дали установку (кто мог дать такую установку, если в положении премии не было деления конкурсов на государственные и коммерческие — прим. ИА REGNUM ) — нельзя учитывать коммерческие олимпиады, а учитывать только олимпиады, которые проводятся на уровне министерства образования, и которые указаны в его перечне, — пояснила ИА REGNUM представитель сыктывкарской регламентной комиссии, методист информационно-методического центра Наталия Каменева. — Поэтому все государственные школьные олимпиады и конкурсы оцениваются в первую очередь, потому что получить эти бумажки о победах в российских интернет-олимпиадах за 100−150 рублей очень легко и просто. Они такие дипломы приносят пачками!».

«Участие и победа школьников в таких конкурсах, как «Кенгуру», «Русский медвежонок» — не является свидетельством суперодаренности, эти конкурсы как репетиционные рассматриваются, пусть дети учатся, пробуют, и руку набивают», — пояснил экс-представитель минобра Коми.

Возникшую спорную ситуацию — оценивать или не оценивать интернет-конкурсы — коррспондент ИА REGNUM попросил прокомментировать Илью Баженова, проректора по научной работе и информатизации Коми республиканской академии государственной службы и управления, доцент, кандидат физико-математических наук, эксперта и старшего тьютора международной программы Intel «Обучение для будущего», председателя регионального оргкомитета массовых игр-конкурсов по предметам («Кенгуру», «Русский медвежонок», «Гелиантус», «Кит»): «Мы безразлично относимся к тому, что результаты конкурса кем-то признаются, а кем-то нет. Конечно, мы не возражаем, если результаты наших мероприятий используются для анализа различных процессов в образовании и у нас есть свои аналитические результаты, с которыми мы также делимся с учителями и администрациями школ. Но это не цель конкурсов! Наша цель — возбуждать и поддержать интерес ребенка к знаниям и творчеству».

«Я лично знаком с академиком Марком Ивановичем Башмаковым, он возглавляет Институт продуктивного обучения в Санкт-Петербурге, является автором очень известной серии школьных учебников по математике. И конкурсы, в которых я являюсь региональным представителем — это только те конкурсы, которые курируются или патронируются этим Институтом и лично Башмаковым. Их немного: математика — «Кенгуру», языкознание — «Русский медвежонок», информатика и информационные технологии — «КИТ», естествознание — «Гелиантус» и «ЧИП». Все эти конкурсы имеют статус международных и их задача не столько в ранжировании участников, сколько в том, чтобы привлечь к решению заданий по тем или иным областям знания и показать каждому школьнику, что обдумывание задачи может быть делом живым, увлекательным, и даже веселым. Конкурсы «Кенгуру» и «Русский медвежонок» собирают миллионы участников и о них знают уже многие поколения. Массовость конкурса делает результаты достаточно объективными. И участник, попавший в первую 100-ю по списку — это очень талантливый и способный ребенок», — подчеркнул Баженов.

Тему оргвзносов, ставшей «камнем преткновения» в беседе с чиновниками образования Коми, он также прокомментировал: «Оргвзнос, собираемый с участников в перечисленных конкурсах, минимальный. В этом году он например составлял 55−60 рублей. Куда он расходуется можно расписать полностью — 60−70% суммы оргвзноса мы перечисляем в центральный оргкомитет. Он нам присылает материалы для проведения — это растиражированные бланки с заданиями, бланки ответов, проверка работ и предоставление результатов и именные сертификаты участников. 20% суммы оргвзноса расходуется на призы и подарки. Каждый участник получает сертификат с отметкой его успехов, ученики младших классов всегда получают специальные подарочки в виде закладок, календариков, книжек-раскладушек, лучшие результаты отмечаются персональными подарками, мы ежегодно заказываем сувенирную продукцию с оригинальной символикой и рассылаем по школам-участникам. Все остальное тратится на доставку и оплату услуг тех людей, которые перерабатывают всю эту информацию по сбору, сортировке, пакетированию и рассылке. Отправка одного пакета обходится минимум 100 рублей (подарки часто приходится отправлять посылкой, что становится еще дороже), а таких отправок по одной игре, как минимум 2. У нас в Коми есть школы, где 1−5 участников. За счет того, что школ участвует много, мы делаем одинаковую цену для всех и стараемся держать цену минимально возможной. В других регионах цена участия в конкурсах варьируется и чаще всего выше, мы в Коми всегда выдерживаем нижнюю цену, которую рекомендует центральный оргкомитет».

История «болезни»

Обратившись к портфолио участников «Малой Нобелевской премии Республики Коми» школы №18, мы были удивлены таким активным участием ее учеников во всероссийских и международных мероприятиях, проводимых в мире образования.

Здесь и те знаменитые конкурсы «Кенгуру», «Русский медвежонок», КИТ, «Гелиантус», «ЧИП», о которых говорил Илья Баженов. Кстати, за многолетнее участие школы №18 в конкурсе «Кенгуру» учебное заведение было удостоено в этом году специальной медали. Было отражено в этом списке и успешное участие школы в конкурсах Центра развития молодежи города Екатеринбурга, а по результатам участия в международных олимпиадах «Фоксфорда» школа №18 занимает сегодня первое место по республике и 12-е в России по количеству участников.

«Набор конкурсов, в которых пробуют свои силы ученики нашей школы, — очень качественный, — отмечает Марианна Богданова. — Проверенный, что называется, временем. Таким образом дети составляют свое портфолио. И мы работаем над их портфолио, начиная с первого дня школьной жизни».

Систему своей работы педагогическое сообщество школы №18 с успехом транслирует на всю республику. Вот только в родном Сыктывкаре труд учителей-подвижников, вложенный в своих воспитанников, на этот раз не оценили…

О некоторых внутренних критериях

«Кроме этого регламентная комиссия определяет некоторые внутренние дополнительные параметры оценки претендентов, им это разрешается», — пояснила Виктория Светопольская.

Что это за внутренние критерии, которые определили для себя чиновники сыктывкарского образования, нам доподлинно неизвестно?

«Если условия оценки портфолио изменились, это должно было найти отражение в Положении о премии и регламентном листе. Так почему эти изменения случились только в Сыктывкаре?» — вопрошают учителя школы №18.

Налицо и многочисленные нарушения регкомом Сыктывкара положения о премии.

Так, сыктывкарский регком называет двух победителей в одной номинации «За достижения в области технического творчества» и в одной возрастной категории, хотя и сказано, что определяется по одному лауреату премии в каждой возрастной группе (учащиеся 6−8 классов и учащиеся 9−11 классов).

Также коллеги из других районов Коми обращают внимание ИА REGNUM на увеличение времени на видеоролик — визитная карточка, который у иных участников из Сыктывкара длится почти пять минут вместо разрешенных двух, что не соответствует принципу премии о равенстве возможностей всех участников, а также очень важному, на наш взгляд пункту о том, что «члены регламентных комиссий руководствуются в своей работе настоящим Положением, несут персональную ответственность за соблюдение настоящего Положения».

Все эти нарушения и попытки изменить действующее Положение о премии и дало повод для слухов в Коми, что чиновники образования Сыктывкара кого хотят, того и допускают к участию в республиканском этапе Малой Нобелевской премии.