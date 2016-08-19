Чебоксары, 19 августа, 2016, 15:41 — ИА Регнум. На борьбу с африканской чумой свиней (АЧС) Чувашия выделит из резервного фонда правительства 3 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал сегодня, 19 августа, премьер-министр Иван Моторин, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ. Средства предназначены для проведения организационных мероприятий по лик­видации очага заболевания на территории Порецкого района.

Июнь 2016 года, Красночетайский район. Учения по ликвидации очага АЧС

Очаг АЧС был выявлен в частном подворье в селе Напольное Порецкого района, где в настоящее время действует карантин, и отменены все массовые мероприятия. В связи с выявлением очага АЧС, введены зоны возможного заражения. Границы первой угрожаемой зоны распространения составляют 15 км и охватывают Порецкий район. Границы второй угрожаемой зоны составляют 100 км, охватывая три города и практически все сельские районы — 17.

Готовятся мероприятия по изъятию и ликвидации свиней. До 23 августа планируется отчуждение всего поголовья свиней и изъятие всего мяса свиней в Порецком районе. Свиней будут уничтожать бескровным методом. Все поголовье и продукция будут сожжены в специально отведенном для этого месте до 26 августа.

При изъятии скота будет выплачиваться из расчета 102 рубля за 1 кг живого веса, при изъятии мяса свиней — 146 руб/кг. Ранее предварительно сообщалось, что на ликвидацию около 4,1 тыс. голов свиней в Порецком районе необходимо около 18,9 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вспышки АЧС зарегистрированы в Московской, Саратовской, Рязанской, Орловской, Нижегородской, Волгоградской областях и ряде других регионов. Всего в Чувашии в январе-июне насчитывалось 173,2 тыс. голов свиней, из них 125,6 тыс. — в сельхозпредприятиях.