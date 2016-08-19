Мурманск, 19 августа, 2016, 15:35 — ИА Регнум.



Наталья Линкевич ИА REGNUM Патриарх Кирилл заложил новый собор в Мурманске

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял участие в закладке Спасо-Преображенского морского кафедрального собора в Мурманске. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, сотни горожан собрались у храма «Спас-на-Водах» для того, чтобы увидеть и услышать Предстоятеля Русской Православной Церкви.

«Мы совершили закладку кафедрального собора города Мурманска, — сообщил мурманчанам патриарх. — На много десятилетий оказалось отложенным это событие. В каждом крупном городе в России были кафедральные соборы, потом их разрушали, во многих они уже отстроены заново, а в Мурманске не удалось даже в то благоприятное время заложить кафедральный собор, потому что сам город не был центром Епархии. И только уже в послевоенные годы, когда увеличилось количество православных людей, в этом граде стала появляться мысль о необходимости создания Епархии и вы знаете, что эта мысль реализована была гораздо позже. И вот сейчас наступил тот момент времени, когда кафедральный собор жизненно необходим этому городу».

Наталья Линкевич ИА REGNUM Предстоятель Русской Православной Церкви

По словам патриарха, кафедральный собор — это «центр духовной жизни, это культурная, художественная доминанта города».

«Это то место, куда люди будут приходить, особенно в дни праздников, но и не только, — заявил глава РПЦ. — А тогда, когда будет потребность перед лицом божьим предстать и совершить молитву. Я очень надеюсь, что появление кафедрального собора еще более изменит к лучшему духовный климат в городе, укрепит веру жителей, поможет осознать великую силу той духовной православной традиции, которой, собственно говоря, и создана была Россия. И которой она сохранялась на протяжении тысячелетий. Пусть господь благословит всех вас».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, накануне в Мурманской области начался двухдневный визит Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Это первое посещение региона Предстоятелем Русской Православной Церкви.

Наталья Линкевич ИА REGNUM Храм «Спас-на-Водах»

Патриарх Кирилл уже побывал в Свято-Троицком Трифонов Печенгском мужском монастыре, на объектах в ЗАТО город Североморск, принял участие в Божественной литургии в Свято-Никольском кафедральном соборе. В Кировске, согласно предварительной программе визита, Патриарх Кирилл посетит, в частности, Спасский храм и Кировский рудник.