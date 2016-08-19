Нижний Новгород, 19 августа, 2016, 15:31 — ИА Регнум. В Горьковском водохранилище зафиксирован массовый замор рыбы. Департамент Росприроднадзора по Приволжскому федеральному округу проводит контрольно-надзорные мероприятия по жалобам жителей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Ян ван Кессель Старший. Рыба в пейзаже. 1656

В ходе осмотра акватории водохранилища в Вашкинском заливе наблюдается цветение сине-зеленых водорослей, вода окрашена в ярко-зеленый цвет. В береговой полосе находятся десятки мелких особей мертвой рыбы.

В устье реки Санахта, впадающей в залив, вода остается прозрачной, водорослей нет. На берегу замечены единичные особи мертвой рыбы. Отмечается, что местные жители провели очистку берега самостоятельно.

Специалисты Росприроднадзора совместно с сотрудниками лаборатории ФБУ «ЦЛАТИ по ПФО» отобрали пробы воды в Горьковском водохранилище и реке Санахта. Результаты исследований позволят установить наличие или отсутствие в воде загрязняющих веществ.

В настоящее врем решается вопрос об административном расследовании.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в последние недели в водоемах ряда регионов Приволжского федерального округа наблюдается массовая гибель рыбы, в частности, на территории Удмуртии и Татарии. Однако, специалисты надзорных ведомств связывают создавшуюся ситуацию с установившейся в этих республиках жарой, поскольку высокие температуры способствуют снижению доли кислорода в воде и приводят к цветению и гниению водорослей.