Тегеран, 19 августа, 2016, 16:18 — ИА Регнум.

Минобороны Российской Федерации сообщило 16 августа, что дальние бомбардировщики Ту-22М3 и фронтовые бомбардировщики Су-34 совершили первый вылет с аэродрома базирования «Хамадан», расположенного в Исламской Республике Иран, для нанесения ударов по террористам из ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории Сирии.

Peggy Marco Глобус

По словам экспертов, благодаря использованию базы в Иране возрастет эффективность нанесения ударов по боевикам ввиду того, что из-за приближенности базирования авиации к её целям летательные аппараты могут взять на борт большую бомбовую нагрузку.

В связи с этим событием поспешил высказать свое мнение и Государственный департамент США, который, назвав его «достойным сожаления», не исключил, что Кремль нарушил резолюцию Совбеза ООН 2231, в соответствии с которой запрещается поставка, продажа или передача военных летательных аппаратов Ирану за исключением тех случаев, когда на это получено одобрение Совета Безопасности.

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Более сдержанную позицию занял Пентагон, в котором заявили, что военное командование США не против вылетов ВКС России из Ирана. В оборонном ведомстве США подчеркнули, что эти боевые вылеты никак не повлияют на действия американской антитеррористической коалиции.

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Информация о вылете российских ВКС с базы в Иране была встречена неоднозначно на Западе. В частности, эксперт по Сирии в Вашингтонском институте ближневосточной политики Эндрю Таблер увидел в действиях Москвы сигнал Вашингтону.

«Русские демонстрируют, что у них есть другие варианты в Сирии, в то время как в Алеппо Кремль поставил Белый дом в безвыходное положение», — отметил он.

Эксперт считает, что сотрудничеством с Тегераном Кремль хочет показать Белому дому, что-либо он идет на партнерские отношения с Москвой, либо Москва будет заключать союз с тему, кого в США считают противниками.

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И все это, отмечает эксперт, происходит на фоне конкретных шагов США в сторону сотрудничество с Россией в разрешении сирийского кризиса и уничтожения действующих там террористических группировок.

Таблер, скорее всего, имел в виду предложение властей США объединить усилия по борьбе с терроризмом в Сирийской Арабской Республике. В соответствии с этим планом Минобороны России и Пентагон должны были бы обмениваться разведывательными данными, координировать совместное нанесение ударов.

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Значительность состоявшегося 16 августа события подчеркивает и журнал Time, который вышел со статьей «Россия и Иран перелетели через важную линию на Ближнем Востоке». Автор статьи Марк Томсон считает, что, «по всей видимости, у США и их союзников появилась новая «ось зла» на Ближнем Востоке», которой он считает союз между Сирией, Ираном и Россией.

Томсон отмечает, что между Тегераном и Москвой складываются все более теплые отношения. Кремль поставил исламской республике системы ПРО. Он считает, что это очередное доказательство роста влияния Москвы в регионе, достигаемое за счет США.

«Русские хотят победить в Большой игре», — замечает отставной генерал морской пехоты США Энтони Зинни, который участвовал в военных операциях в этой части света в 1997—2000 годах.

«Москва опять играет своими военными мускулами, совершая смелые и неожиданные движения в соседних странах, — на этот раз с территории Ирана, — заявил Дэвид Барно, генерал-лейтенант армии в отставки. Он командовал всеми войсками США и союзников в Афганистане в 2003—2005 годах. — Этот [шаг] напоминает нам в очередной раз, что [президент России Владимир] Путин хочет, чтобы на Россию смотрели как на крупную военную державу — такую, которая не постесняется уколоть США или их друзей в глаз при каждой возможности».

Дальше пошел колумнист издания Washington Post Чарльз Краутхамер. В интервью телеканалу Fow News он назвал состоявшийся вылет российских ВКС с базы в Иране провалом политики Обамы.

«Это поразительное событие. Иранцы фанатически националистичны. Они никогда и никому не позволяют действовать со своей территории. То, что Россия смогла использовать иранские базы для запуска своих бомбардировщиков и пролетать над территорией Ирака, которая была под нашим [США] контролем, является полным коллапсом политики Обамы», — заявил он, добавив, что отныне весь север Ближнего Востока находится под контролем союза Ирана и России.

«И всё из-за того, что ввиду своей наивности эта администрация позволила состояться альянсу Ирана и России беспрепятственно и без каких-либо средств сдерживания с нашей стороны», — подчеркнул он.

В свою очередь, издание Bloombeerg выходит со статьей «Что должен сделать Керри, чтобы разделить Иран и Россию». Очередным унижением государственного секретаря Джона Керри назвал вылеты российской армии из Ирана автор статьи Эли Лейк.

По его словам, после заключения соглашения по иранской ядерной программе, а также начала кампании России в Сирии, Тегеран и Москва находятся в постоянном сотрудничестве по региональным вопросам. И этот момент Вашингтон должен использовать в продвижении своих интересов.

Так, госсекретарь Керри должен постараться разделить партнеров, выступив в поддержку сторонников жесткой линии в Иране. Шансов на успех, считает автор, немного, однако наличие на территории страны иностранных вооруженных сил может стать прекрасной возможностью. Дело в том, что по конституции исламской республики в стране не могут находиться иностранные военные, именно поэтому и был совершен штурм посольства США в иранской столице в 1979 году.

«Руководство Ирана должно будет представить ситуацию так, чтобы не создавалось впечатление, что страна приглашает на свою территорию иностранные вооруженные силы, чего не было с 1979 года», — отметил бывший сотрудник Разведывательного управления Министерства обороны США Мэтью Макинес.

Керри должен воспользоваться появившейся возможностью. Он мог бы выступить с речью на Генеральной Ассамблее ООН, в ходе которой поздравит Иран с тем, что тот, наконец, преодолел свой страх перед империализмом. Государственный департамент может распространить переведенные на фарси документы XIX века о соглашениях времен Российской империи, которыми Тегеран был унижен.

Такая публичная дипломатия может быть дополнена кампанией утечек и дезинформации относительно нынешней дипломатии США с Россией. Белый дом должен заставить иранцев поверить в том, что Москва может заключить с Вашингтоном отдельное соглашение.

С другой стороны, немногочисленные наблюдатели усмотрели в сотрудничестве Ирана и Москвы положительный момент и для Вашингтона. В частности, аналитический журнал National Interest вышел со статьей «Русский реализм на Ближнем Востоке». Автор статьи отмечает, что произошедшее не стоит рассматривать как значительный сдвиг в регионе, так же как и неверно считать предоставление базы Ираном началом военного альянса между Москвой и Тегераном.

Россия в регионе следует своим национальным интересам на основе реализма, тогда как Вашингтон упускает одну возможность за другой, не желая работать с теми, кого в США считают противниками. Именно реалистическому подходу Кремля автор и предлагает поучиться Вашингтону у Москвы.

National Interest: У русских на Ближнем Востоке есть чему поучиться

Таким образом, экспертное сообщество в США по большей части продемонстрировало рефлекторную готовность за каждым шагом России видеть агрессию и «поигрывание мускулами». Если многие не против идти на открытый подлог и дезинформацию, для того чтобы вставить палки в колеса Москве, возникает вопрос, не важнее ли для них предотвратить союз России с кем бы то ни было, чем одержать победу над террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)?