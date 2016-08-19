Киев, 19 августа, 2016, 15:28 — ИА Регнум. Украинские власти обратились к «Газпрому», предупредив о том, что строительство газопровода «Северный поток — 2» совместно с западными компаниями должно быть согласовано с Киевом. Сегодня, 19 августа, Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) опубликовал соответствующее обращение к участникам строительства.

gazprom.ru Строительство газопровода «Северный поток — 2»

«В случае, если согласованные действия приводят или могут привести к недопущению, устранению или ограничению конкуренции, то, в соответствии с ч. 5 ст. 10 закона о защите экономической конкуренции, такие согласованные действия запрещаются до получения в установленном порядке разрешения Антимонопольного комитета Украины», — сообщается в документе.

В АМКУ пояснили, что если согласования не будет, строительство газопровода будет считаться использованием «доминирующего положения на рынке». Все задействованные в проекте субъекты должны исключить любое ограничение конкуренции на украинском рынке.

«В связи с указанным, а также с целью предотвращения нарушения украинского законодательства, предлагаем участникам проекта «Северный поток — 2» обратиться в АМКУ с соответствующим заявлением», — сообщается в документе.

Напомним, «Северный поток — 2» планируется построить из России в Германию по дну Балтийского моря. Акционерами являются «Газпром» — 51% акций, западные компании E. ON (Германия) — 10%, Shell (Нидерланды — Великобритания) — 10%, BASF/Wintershall (Германия) — 10%, OMV (Австрия) — по 10% и ENGIE (Франция) — 9%.