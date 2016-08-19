Москва, 19 августа, 2016, 16:25 — ИА Регнум. Фонд «Открытое общество» Джорджа Сороса, в 2015 году признанный в России «нежелательной организацией», продолжает оказывать влияние на внутреннюю политику государства через НКО. Данные об этом содержатся в числе документов, попавших в распоряжение группы хакеров DC Leaks.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джордж Сорос

В числе ключевых партнеров Сороса находятся следующие некоммерческие организации: «Общественный вердикт», «Человек и закон», «Агора», «Мемориал», «Центр социальных и трудовых прав», «Левада Центр», Московский центр Карнеги, СОВА, Центр Сахарова, Интеллектуальное движение «Лебедь», пермский центр «Грани», Международное молодёжное правозащитное движение, АНО «Правовое содействие — «Астрея», Московская хельсинская группа.

При этом лишь некоторые из них признаны «иностранными агентами» и внесены в соответствующий реестр Министерства юстиции РФ.

В июне 2016 года объединение хакеров DC Leaks опубликовало в Сети 2576 электронных писем и документов, которые принадлежат компаниям и организациям, находящимся под контролем американского миллиардера Джорджа Сороса. Оказалось, что хакеры имели доступ к устройствам организаций в течение года.

Документы, включая данные из внутренних сетей фонда «Открытое общество», датированы 2008−2016 годами. Они привлекли к себе внимание после публикаций телеканала Fox News в середине августа этого года. Речь идет о связи Сороса с событиями последних лет в Албании, американском Фергюсоне и на Украине.

Американский финансист Джордж Сорос родился в 1930 году в Будапеште, в семье адвоката и писателя-эсперантиста Тивадара Шварца. В 1950 году Сорос окончил Лондонскую школу экономики и политических наук, где он учился у известного философа и социолога Карла Поппера. Сорос стал идейным последователем Поппера и его концепции открытого общества.

Беспорядки в Фергюсоне в 2014 году

По данным телеканала, в налоговых декларациях Сороса отмечено, что $33 млн были направлены на поддержку организаций, который представляли «исконные интересы населения» города Фергюсон. Фактически, перечисленные в отчетах объединения занимались разжиганием беспорядков во время событий двухлетней давности в штате Миссури.

Напомним, 9 августа 2014 года белый полицейский Даррел Уилсон застрелил безоружного 18-летнего афроамериканца Майкла Брауна при попытке ареста. Инцидент стал поводом к акциям протеста, погромам и поджогам, которые в заметной степени подогревались в социальных сетях и Twitter указанием на то, что Браун был застрелен на почве расовой неприязни. Ситуация обострилась после того, как суд признал за Уилсоном отсутствие состава преступления.

Концепцию открытого общества Поппер противопоставляет традиционному обществу и тоталитарным режимам, к которым он относит как нацизм, так и коммунизм. По мнению Поппера, в открытом обществе индивид поступает в соответствии с собственным пониманием правильности поступков, тогда как в закрытых обществах его поведение регулируют запреты. В открытом обществе наличествует социальная конкуренция, а вот любые коллективности, включая семью и ощущение принадлежности индивида к какой-либо национальности, отсутствуют.

По мнению экспертов, издание в 1945 году ключевой работы Поппера «Открытое общество и его враги» напрямую связано со знаменитой Фултонской речью Черчилля, положившей начало холодной войне.

Политический кризис в Албании в 2011 году

Переписка Сороса подтверждает его влияние на назначение посредника Евросоюза по урегулированию политического кризиса в Албании. 3 января 2011 года советник Сороса Джонас Ролетт направил письмо госсекретарю Хиллари Клинтон через ее заместителя Ричарда Верму. В письмо говорилось о том, что необходимо срочно выполнить две вещи.

Во-первых, используя весь вес международного сообщества, оказать влияние на премьер-министра страны Сали Беришу и лидера оппозиционной Албанской социалистической партии Эди Раму для предотвращения массовых демонстраций и снижения накала общественных выступлений. Во-вторых, назначить посредником высокопоставленного европейца.

В письме от 24 января Сорос предложил Клинтон помощь со стороны своего фонда в Тиране, а также указал три кандидатуры на роль посредника. Ими были Мирослав Лайчак, тогдашний министр иностранных дел Словакии, бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт и экс-президент Финляндии Мартти Ахтисаари.

Спустя несколько дней Лайчак был направлен Евросоюзом в Тирану для переговоров с албанскими лидерами. В своем послании Сорос отмечал, США и ЕС должны вести гармоничное сотрудничество, однако ЕС стоит взять на себя инициативу в связи с европейскими амбициями Тираны.

В письме также подчеркивалась опасность нарастания политического кризиса после столкновений полиции и антиправительственной демонстрации, повлекших гибель трех человек. Протесты были организованы партией социалистов, обвинявших Демократическую партию Албании в подтасовке итогов выборов 2009 года. В свою очередь, лидер демократов Сали Бериша обвинил оппозицию в попытке переворота по тунисскому сценарию.

Сорос считается влиятельным политическим лоббистом. Заметна его роль в крушении коммунистических режимов в восточной Европе в 1989 году, получивших название «бархатных» революций, а также в «революции роз» в Грузии в 2003 году. В начале 2000-х годов Сорос, начавший свою финансовую деятельность в 1956 году, отошел от финансовых спекуляций и объявил о благотворительной деятельности.

Обстановка на Украине в 2015 году

Около 400 документов, оказавшихся в распоряжении DC Leaks, касается непосредственного влияния Сороса на ситуацию на Украине. Весной 2015 года финансист предложил Киеву две стратегии развития страны, одна из которых рассчитана на срок от 3 до 5 лет, а другая — на 5 лет. По мнению Сороса, в течение этого периода Украине была бы выгодна дружба с Россией, однако она невозможна при сохранении Владимиром Путиным нынешнего курса.

В минувшем году Сорос намеревался помочь Киеву в восстановлении боеспособности государства, не нарушив при этом Минских соглашений. Предполагалось, что бывший генерал США, командовавший вооруженными силами НАТО Уэсли Кларк и бывший командующий армией Польши Вальдемар Скрыпчак будут консультировать украинскую сторону.

Также планы Сороса включали экономические и политические реформы на Украине, затраты на которые оценивались в 1 млрд евро. Предполагалось, что эту сумму стране предоставит Еврокомиссия, а еще $1 млрд собственных средств Сорос инвестирует в промышленность Украины, однако эти планы не были реализованы.

Также Сорос выдвигал предложения о реорганизации «Нафтогаза» и увеличении тарифов на коммунальные услуги. Стоит отметить, что тарифы ЖКХ на Украине действительно значительно выросли.

Отдельно стоит сказать о вкладе Сороса в информационную войну. В 2013 году объем средств, выделенных для украинских СМИ, составил 50 млн гривен, в 2014 году — 103 млн, в 2015 — 200 млн гривен. Основными получателями стали «Крым.Реалии», «Остров», «Громадське ТВ», «Украинская правда» и крымско-татарский телеканал АTR.

250$ было выделено на поддержку 70 украинских журналистов, которые должны были принимать участие в конференциях и круглых столах в странах Запада. В целом расходы Сороса на формирование благоприятного имиджа властей Украины достигли $750 тыс. долларов.

Документы фонда Сороса подтверждают, что организация занимается противодействием усиления влияния России на страны Европы. В частности, в микроблоге DCLeaks.com опубликован скриншот запроса на $500 тыс, предназначенных на «борьбу с российской политикой и традиционными ценностями».

По мнению агентства Bloomberg, за кибератакой на структуры Сороса стоят российские хакеры. Однако доказательств этого утверждения авторы агентства не приводят.

Сорос является учредителем Института «Открытое общество», также известного как Фонд Сороса. Фонд нацелен на развитие и внедрение идей открытого общества через поддержку программ в области образования, здравоохранения, культуры, искусства и гражданских инициатив.

Представительства Фонда открыты более чем в 30 странах мира. В частности, с 1995 года Фонд ведет работу в Казахстане. С 1993 по 1997 год Фонд работал на территории Белоруссии, с 1996 по 2004 год — в Узбекистане. В России фонд «Открытое общество» появился в 1995 году. Спустя 20 лет, 30 ноября 2015 года Генеральная прокуратура РФ признала фонд нежелательной организацией на территории страны.