Севастополь, 19 августа, 2016, 15:12 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин по итогам совещания с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в аэропорту Бельбека согласился отправить в отставку главу Минобрнауки Дмитрия Ливанова. Об этом 19 августа сообщает пресс-служба Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Теперь уже бывший министр образования и науки Дмитрий Ливанов

«Глава государства согласился с предложением премьер-министра назначить новым главой Министерства образования и науки заместителя начальника управления Администрации Президента по общественным проектам Ольгу Васильеву», — говорится в сообщении.

В Кремле также сообщили, что Дмитрий Ливанов станет спецпредставителем президента РФ по торгово-экономическим связям с Украиной.

Напомним, ранее должность спецпредставителя президента РФ по торгово-экономическим связям с Украиной занимал Михаил Зурабов. Ранее Зурабов был отправлен в отставку как с данной должности, так и с должности посла РФ на Украине.