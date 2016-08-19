Тамбов, 19 августа, 2016, 15:09 — ИА Регнум. «Комсомольская правда. Черноземье» опубликовала материал об обнаруженных в фундаменте школы надгробиях выдающихся тамбовчан. Речь идёт о бывшей школе №32, где планируется разместить «образцовую семинарию». Сейчас тамбовская епархия занимается реконструкцией здания.

Никола Пуссен. Аркадские пастухи (Et in Arcadia Ego). 1655

Во время работ строители сделали удивительные находки. Оказывается, школа была построена буквально на надгробных плитах. В ее основании лежат памятники выдающимся людям Тамбовщины, которые были похоронены на кладбище Казанского мужского монастыря.

«Мы нашли надгробия почетного гражданина Тамбова, знаменитого врача Эдуарда Икавитца, протоиерея Тамбовского Александринского института благородных девиц Виктора Певницкого, генерал-майора Христофора Палеолога», — рассказал митрополит Феодосий. По его словам, все эти надгробия будут отреставрированы и установлены на территории бывшего монастырского некрополя.

Здание тамбовской школы №32 было построено на месте разрушенной в 20-е годы монастырской колокольни. В августе 2012 года трехэтажное здание школы решением Тамбовской городской думы было передано епархии.

«Коммерсант. Черноземье» сообщило о планируемом строительстве под Тамбовом молокозавода мощностью переработки 50 т в сутки. Завод планирует построить принадлежащее депутату Тамбовской облдумы Александру Жупикову ООО «Агрофирма «Жупиков». Эксперты оценивают стоимость завода в сумму свыше 600 млн рублей, отмечая, что местной продукции придется конкурировать с крупными производителями из соседних областей. На нем планируется производить пастеризованное молоко и линейку кисломолочной продукции — творог, сметану, кефир.

«Мичуринская правда» рассказала об установленных в исторической части Мичуринска канализационных люках с изображением герба города. Чугунные крышки с красующимся в центре козлом по заказу администрации города изготавливают на участке стального и чугунного литья локомотиворемонтного завода «Милорем». Вес каждого люка вместе с кольцом, к которому он будет крепиться, составит 80 килограммов. Есть вероятность, что запланированные в рамках развития туристического кластера украшения появятся под ногами мичуринцев и гостей города ко Дню садовода.

«Тамбовская жизнь» опубликовала материал, посвящённый впервые проведенном Дне экспортера. Для налаживания контактов в Тамбов приехали представители Российского экспортного центра, группы компаний «РусИранЭкспо», Совета по развитию внешней торговли и международных экономических отношений и другие крупные игроки на внешнеэкономическом рынке. Главная цель бизнес-дня — презентация экспортного потенциала региона, развитие взаимодействия между предпринимателями и инфраструктурой внешнеэкономической деятельности, продвижение областных компаний на внешних рынках. В ближайшем будущем в регионе будет создан региональный экспортный центр — «единое окно» для работы с экспортерами в рамках реализации самых разнообразных мер поддержки: от информационной до организационной и юридической.

Сегодня около 50 предприятий в регионе осуществляют экспортную деятельность. В 2015 году внешнеторговый оборот Тамбовской области составил 253,5 млн долларов США, экспорт увеличился на 7,9% по сравнению с 2014 годом и составил 71,6 млн долларов США.

«Трудовая Новь» подняло тему туризма: в Рассказове, которое известно вязаными шерстяными носками и носит звание «носочной империи», появился новый экскурсионный маршрут. Он так и называется «В Рассказово — за носками!». Авторами туристско-экскурсионного проекта стали сотрудники Рассказовского представительства и преподаватели кафедры туризма ТГУ им. Г.Р.Державина. Приобрести носки в Рассказове можно в любой сезон, но именно летом цены на вязаные товары снижены вдвое, а значит, можно увезти вдвое больше пушистых и теплых подарков для своих родных и близких.

Маршрут рассчитан на 5 часов в городе, он является комбинированным (культурно-познавательный и шопинг-тур). Гости смогут узнать узнали об истории вязания носков в Рассказове во время обзорной экскурсии по улицам населенного пункта и в рамках показа специального краеведческого фильма, посетить рынок вязаных товаров, на котором представлен широкий ассортимент носков, следков, гольфов и других шедевров, созданных руками рассказовских мастеров.

Недавно маршрут «В Рассказово — за носками» стал победителем конкурса туристских проектов в столице. Это уже седьмой турмаршрут, который разработчики проложили по территории рассказовского края. Сегодня идет работа над новыми экскурсионными проектами.

Мероприятий событийного туризма коснулось и издание «Аргументы и факты. Тамбов». 27−28 августа в селе Атманов Угол Сосновского района пройдут традиционные игры «Атмановские кулачки». Как и в прошлые годы, Федерация этноспорта России определила эти игры титульным событием проекта «Русские игры».

«На кулачках определятся лучшие команды годового цикла соревнований в дисциплинах этноспорта. Это русская стенка, борьба за-вороток, русмяч (кила), перетягивание палки, рюхи, лапта, бабки, свайка, клек. Отдельной частью программы станут состязания плясунов, гармонистов и исполнителей частушек», — цитирует издание слова вице-президента Федерации традиционного рукопашного боя Анатолия Тедорадзе. Гостей праздника также ждут выставка-ярмарка народных ремесел, мастер-классы и творческие лаборатории по народным играм, русской пляске и традиционным единоборствам, а также выступления известных фолк-групп. «

Атмановские кулачки» — сохранившиеся до наших дней традиционные игры русского народа, проходящие ежегодно в месте их исконного бытования — селе Атманов Угол на престольный праздник. Кулачки еще в конце 1990-х годов были не обиходной дракой, во что обычно перерождается традиция кулачных боев в отрыве от этнокультурного обряда, а «примерным боем», включенным в праздник села. В 2013 году Министерством культуры РФ «Атмановские кулачки» внесены в реестр объектов нематериального культурного наследия народов РФ. Ядром праздника, как и раньше, будет большой кулачный бой стенка — на стенку (стеношный бой) по народным правилам и курагодное гулянье «боярское колесо».