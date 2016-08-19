Тверь, 19 августа, 2016, 15:09 — ИА Регнум. В Тверской области стартовало создание льняного кластера, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства 19 августа.

Herry Lawford Льняное поле

Решение по созданию льняного кластера исполняющий обязанности губернатора Игорь Руденя озвучил на совещании по развитию сельского хозяйства Центрального Нечерноземья, которое президент России Владимир Путин провел в Конаковском районе области в конце июля.

«Важным и перспективным направлением для АПК Тверской области является льноводство. Сейчас мы приступили к формированию льняного кластера и созданию безотходного перерабатывающего производства», — сказал тогда глава региона.

Лен-долгунец является традиционной культурой Тверской области. По объемам посевных площадей Верхневолжье на протяжении последних лет занимает 1 место среди льносеющих регионов России. Наибольшие посевные площади сосредоточены в Бежецком, Калязинском и Старицком районах.

Льняной комплекс региона располагает богатым производственным и научным потенциалом. Создание кластера, который объединит науку, машиностроение, производство, переработку и сбыт льняной продукции, позволит контролировать все стадии производства и сбыта льнопродукции, выстроить единую цепочку по взаимовыгодному сотрудничеству сельхозтоваропроизводителей и предприятий перерабатывающей промышленности.