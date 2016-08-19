В Тверской области приступили к созданию льняного кластера
Тверь, 19 августа, 2016, 15:09 — ИА Регнум. В Тверской области стартовало создание льняного кластера, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства 19 августа.
Решение по созданию льняного кластера исполняющий обязанности губернатора Игорь Руденя озвучил на совещании по развитию сельского хозяйства Центрального Нечерноземья, которое президент России Владимир Путин провел в Конаковском районе области в конце июля.
«Важным и перспективным направлением для АПК Тверской области является льноводство. Сейчас мы приступили к формированию льняного кластера и созданию безотходного перерабатывающего производства», — сказал тогда глава региона.
Лен-долгунец является традиционной культурой Тверской области. По объемам посевных площадей Верхневолжье на протяжении последних лет занимает 1 место среди льносеющих регионов России. Наибольшие посевные площади сосредоточены в Бежецком, Калязинском и Старицком районах.
Льняной комплекс региона располагает богатым производственным и научным потенциалом. Создание кластера, который объединит науку, машиностроение, производство, переработку и сбыт льняной продукции, позволит контролировать все стадии производства и сбыта льнопродукции, выстроить единую цепочку по взаимовыгодному сотрудничеству сельхозтоваропроизводителей и предприятий перерабатывающей промышленности.