Волгоград, 19 августа, 2016, 15:07 — ИА Регнум. Генеральный директор ЗАО «Торговый дом «Волгоградский металлургический завод «Красный октябрь» заключен под стражу. Такую меру пресечения обвиняемому в злоупотреблении полномочиями Роману Модзгвришвили избрал Центральным районным судом Волгограда, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе судебной инстанции 19 августа.

Richard Bistrong Камера СИЗО

Читайте также: За срыв сроков гособоронзаказа оштрафованы два завода в Волгограде

Решения проблем завода «Красный Октябрь» в Волгограде будут искать сообща

На аресте настоял следователь. В СИЗО гендиректор останется пока до 12 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, в поле зрение правоохранителей крупнейший металлургический комбинат Волгоградской области «Красный Октябрь» попал в начале апреля. Тогда на предприятии прошли обыски, изъята документация. Большая часть топ-менеджемента завода оказалась в СИЗО. Это гендиректор АО «ВМК «Красный Октябрь» Валерий Явецкий, главный бухгалтер Ольга Новохатская, главный бухгалтер АО «ВМЗ «Красный Октябрь» Наталья Дулькина, директор по правовым вопросам АО «ВМК «Красный Октябрь» Эдуард Мазуров, генеральный директор баскетбольного клуба «Красный октябрь» Екатерина Пушкарская и исполнительный директор Диана Цхомелидзе.

Аресты прошли в рамках уголовного дела о растрате в 2009 году 65 млн долларов США, полученных двумя годами ранее в рамках кредитной линии ВТБ Банк Европа ПЛС, возбужденного Главным следственным управлением ГУ МВД по Москве в отношении неустановленных лиц ЗАО «Русспецсталь». Компания в 2007—2009 годах осуществляла полномочия единоличного исполнительного органа ЗАО «Волгоградский металлургический завод «Красный Октябрь», в отношении которого 6 ноября 2009 года была введена процедура наблюдения, и 11 октября 2012 года оно было признано несостоятельным (банкротом) по решению арбитражного суда Волгоградской области.

Также по теме: Заводом «Красный Октябрь» в Волгограде заинтересовалась полиция и ФСБ

Добавим, что, несмотря на сложную ситуацию на предприятии, завод продолжает модернизироваться и производится продукция. Еще в апреле будущим металлургического комбината занялись региональные власти. Затем встреча и обсуждение этого вопроса состоялась уже в Москве на базе Минпромторга РФ. Было решено, что выработкой решений для металлургического гиганта займутся руководство федерального ведомства, главы госкорпораций в области судо‑ и авиастроения, атомной энергетики, российского автопрома, оборонных предприятий, силовых структур и профсоюзов.