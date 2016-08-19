Мурманск, 19 августа, 2016, 15:06 — ИА Регнум. В Мурманском морском торговом порту отгружают многотонные ростверки на Ямал. Как пояснил корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь Мурманского порта Богдан Хмельницкий, железобетонные свайные оголовки производятся в Мурманске на российско-норвежском предприятии «Олен Бетон» и используются при строительстве порта Сабетта, а также завода по сжижению газа «Ямал СПГ».

Tom Thiel Мурманский порт

«Сейчас у причала ПАО «ММТП» стоит под погрузкой теплоход Северного морского пароходства «Инженер Вешняков», — пояснил Хмельницкий. — Именно это судно совершает большинство челночных рейсов между Мурманском и Сабеттой».

По словам представителя порта, с начала 2016 года это уже шестое судно с ростверками, отправляющееся от причалов ПАО «ММТП» на Ямал. Общий объём генеральных грузов на этом направлении с начала года превысил 30 тысяч тонн.

Напомним, арктический порт Сабетта и завод «Ямал СПГ» — это приоритетные проекты по созданию в России центра по производству сжиженного природного газа мощностью 16,5 млн тонн в год на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения на полуострове Ямал. Тем временем в мурманском порту ожидают увеличения грузооборота в Арктике.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне и июле 2016 года к грузам, предназначенным для строящегося порта Сабетта, мурманские портовики добавили обработку судов направлением на Диксон и Хатангу.