Челябинск, 19 августа, 2016, 14:49 — ИА Регнум. Интерес к истории, происходившей на переломе эпох, с каждым годом возрастает. Люди хотят и узнают больше подробностей о коренных в судьбе страны изменениях в перестроечное время. Несмотря на конъюнктурную смену позиций некоторых политиков, резко бросившихся в стан сторонников ГКЧП, необходимо досконально разобраться с произошедшим в те годы и дать выверенную объективную оценку тем событиям. Большинство хочет именно этого. А ещё по-настоящему осмыслить и сделать выводы в столь непростое время, чтобы не быть опять одураченным настолько, дабы не оказаться вновь лишенным усеченной, но оставшейся своей, страны. Об истории 25-летней давности, происходившей в том числе в Челябинске, в период объявления о ГКЧП, как непосредственный участник событий, корреспонденту ИА REGNUM рассказал заместитель председателя облисполкома Челябинской области в 1991 году Леонтий Рабчёнок.

Центральное телевидение Гостелерадио СССР Пресс-конференция ГКЧП 19 августа 1991 года

ИА REGNUM: Леонтий Михайлович, в августе 1991 года вы были членом руководящих исполнительных органов на тот момент в Челябинске. Какая была обстановка в период объявления о ГКЧП в области? Как реагировали на происходящее партийные товарищи?

Ну, во-первых, я имел прямое отношение к этим событиям. Потому что я работал заместителем председателя облисполкома, председателем был Петр Иванович Сумин. Я как раз вернулся из отпуска. 19 августа был понедельник, я приехал чуть раньше из отпуска, и, еще не ведая ни о чем, решил сходить в облисполком и узнал, что такая вот ситуация — ГКЧП. Непонятно было, что это, откуда, как это все появилось, и что это такое. Но я как раз курировал силовой блок в облисполкоме. Позвонил всем своим коллегам (это было 8 часов утра), все были на местах. В том числе Валерию Валентиновичу Смирнову, начальнику УВД Челябинской области, генералу Кулимову, начальнику челябинского гарнизона, Анатолию Петровичу Суркову, заместителю председателя КГБ по Челябинской области и некоторым другим. Я собрал от них информацию, их отношение. Все сказали, что «да, у нас есть пакеты». Они должны быть вскрыты в определенный час. Что, мол, вот будет время вскрытия пакетов, и мы будем знать, какие там у нас будут рекомендации. Я пошел к Сумину на совещание, которое он собрал. Сразу возникли вопросы: что это такое, что делать. Там был у нас такой Александр Сергеевич Соломаткин. Мы его больше слушали, его оценку, потому что он юрист. Он был заместителем начальника орготдела, депутат областного совета. Вот он сказал, что это незаконное событие, явление. Что чрезвычайное положение в стране может объявлять только Верховный Совет СССР. А это произошедшее событие — временное. И мы начали думать, что делать. Было совещание. Решили мы сохранить в области нормальную обстановку, не допустить никаких обструкций, выступлений, демонстрации силы. Это была позиция Сумина, позиция, которую он нам всем передал, и мы все собрались ее неуклонно выполнять.

ИА REGNUM: А можно сказать, что это была позиция соблюдения нейтралитета?

Не то чтобы нейтралитета, это была такая позиция разумного отношения к ситуации. Потому что одни призывали к гражданскому неповиновению, а мы сказали, что не надо допускать в области никаких экстремальных ситуаций. Область должна работать. Промышленность должна работать. Ни демонстраций на улицах, ни техники, ни демонстрации силы не должно быть. И в то же время мы ни на какие митинги, ни к какому гражданскому неповиновению не… нам важно было сохранить стабильность ситуации в Челябинской области.

ИА REGNUM: А если митинги, то в поддержку какой силы они предполагались?

Митинги предполагались в поддержку Ельцина. Он к тому времени выступил с танка в Москве, зачитал какую-то речь. Самой речи у нас не было на тот момент, и мы не знали, что в ней находится. Далее мы вырабатывали свою собственную позицию. Что касается Вадима Павловича Соловьева, то он призывал к кампаниям гражданского неповиновения, призывал выйти на улицы. Сам пошел на митинги, выступал на них, митинги проходили на площади.

ИА REGNUM: Сколько было человек на митингах?

Я сам на этих митингах не был, они были достаточно многолюдные. Там был такой Алексеев Александр Владимирович, который, так сказать, запускал всю эту ситуацию. В общем, в такой ситуации мы не допустили, чтобы у нас были демонстрации, выступления, угрозы, там, танки на улицах…

ИА REGNUM: Могли быть танки?

Один в Чебаркульском районе танк выскочил, мы его быстро успокоили. И его не было потом.

ИА REGNUM: А пакеты, о которых вы говорили, получается, не вскрыли?

Про пакеты я не знаю. Не знаю, чего там было в пакетах, потому что у Сумина были свои каналы, и он там консультировался, и он замкнул всех силовиков на себя. Я уже вмешиваться не стал. Поэтому я просто не стал не в свои полномочия вступать. Но я вам скажу честно, что у большинства нас, у меня лично — было настроение поддержать ГКЧП, потому что мы знали, что ситуация, которая происходила, грозит развалом Советского Союза, и все в таком духе. Нам просто жаль, что так получилось, что ГКЧП… там были люди уважаемые, солидные… .

ИА REGNUM: То есть Вы считаете, что все-таки действия ГКЧП были правильные, и все-таки надо было поддержать ГКЧП?

Мы эти мысли держали при себе. Почему при себе? Потому что мы на самом деле никаких действий не предпринимали, не могли предпринять. Нам важно было сдержать ситуацию в области, чтобы не было никаких экстремальных столкновений. Чтобы все было в порядке. И мы этого добились.

СПРАВКА: Рабчёнок Леонтий Михайлович — партийный, советский и комсомольский руководитель, общественный деятель, кандидат исторических наук (1984). В 1957 году окончил Миасский автомеханический техникум, в 1957 году исторический факультет ЧГПИ, в 1984 году Академию общественных наук при ЦК КПСС. С 1957 года электромонтер, секретарь комсомольской организации моторного цеха № 1 и член комитета ВЛКСМ УралАЗа. С 1960-го — второй, в 1961—1965 годах — первый секретарь Миасского горкома ВЛКСМ. В 1965—1969 годах — заведующий отделом комсомольских организаций Челябинского обкома ВЛКСМ. В 1969—1991 годах на партийной и советской работе — инструктор, заведующий сектором, заместитель заведующего, заведующий отделом организационно-партийной и кадровой работы Челябинского обкома КПСС, член бюро обкома КПСС, инструктор ЦК КПСС, заместитель председателя Челябинского облисполкома. После 1991 года — генеральный директор акционерных обществ «Позиция» (1992−1994), «Росгосстрах-Челябинск» (1994−1998), исполнительный директор Ассоциации промышленных пред­приятий и банков Челябинской области «ПРОМАСС» (1998−2003), один из учредителей общественно-политического движения «За возрождение Ура­ла», областного общественного фонда им. В. П. Макеева «Миасская долина» (с 1999 года — директор). Автор публикаций по истории партийных и комсомольских организаций Челябинской области. С сентября 2008 года является председателем правления областного обще­ственного фонда «Будущее Отечества» им. В. П. Поляничко.