Минск, 19 августа, 2016, 14:42 — ИА Регнум.



Марк Шагал, «Дарование Торы», 1966 г

Евразийский межправительственный совет своим решением от 12 августа вынес на внутригосударственное согласование проект договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии.

«Распоряжению ЕМПС правительствам государств — членов ЕАЭС поручено обеспечить проведение внутригосударственного согласования проекта Договора о ТК ЕАЭС до 20 сентября 2016 года, исходя из необходимости его подписания в декабре 2016 года на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Промежуточный доклад комиссии о проекте Договора о ТК ЕАЭС и проведении внутригосударственных процедур, необходимых для его подписания, Евразийский межправительственный совет заслушает на очередном заседании, которое запланировано на 28 октября 2016 года», — сказано в сообщении.

На сайте ЕЭК опубликован проект документа. Отличием проекта ТК ЕАЭС от действующего таможенного законодательства является его комплексность, которой удалось достичь через ревизию кодификацию всех ранее заключенных международных договоров, регулирующих таможенные правоотношения. Также были переосмыслены существующие порядок и технологии совершения таможенных операций, изменены подходы к применению информационных технологий при их совершении.

«Можно сказать, что проект договора о ТК ЕАЭС полностью базируется на электронном документообороте в таможенных правоотношениях (электронное декларирование, автоматическая регистрация таможенной декларации, автоматический выпуск товаров, применение механизма «единого окна»)», — отметили в ЕЭК.

В проекте договора о ТК ЕАЭС отдельной главой представлен институт уполномоченных экономических операторов (УЭО), внедрение которого в государствах — членах ЕАЭС кардинально изменит взаимоотношения между таможенными органами и представителями бизнес-сообщества, которые получат данный статус. Разработчики проекта договора о ТК ЕАЭС уделили особое внимание уточнению компетенции ЕЭК в сфере таможенного регулирования.

«Компетенция комиссии существенно дополнена по сравнению с полномочиями Комиссии, предусмотренными действующим Таможенным кодексом Таможенного союза, что позволит обеспечивать гибкое единое таможенное регулирование в ЕАЭС», — сказано в официальном комментарии.

Как сообщало ИА REGNUM, принятие Таможенного кодекса ЕАЭС планировалось до 1 января 2016 года, однако неоднократно откладывалось — в частности, из-за позиции Казахстана, на что обращали внимание эксперты. В ходе состоявшегося 20 мая в Ереване заседания Евразийского межправительственного совета председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что принятие Таможенного кодекса Евразийского союза является важнейшей целью, но согласование документа затянулось.