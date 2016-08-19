Калуга, 19 августа, 2016, 14:41 — ИА Регнум.



prokaluga.ru В рамках Декады будут организованы семинары по актуальным вопросам развития системы образования

«Профессиональное самоопределение учащихся: маршрут успеха» — такова тема открывшейся 19 августа, накануне нового учебного года, Декады образования Калужской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По информации регионального министерства образования и науки, в рамках Декады будут организованы семинары, круглые столы, дискуссионные площадки, презентации, выставки, фестивали и совещания по актуальным вопросам развития системы образования области.

Так, 22 августа, в Калуге состоится семинар руководителей районных методических объединений учителей по теме «Вектор профессионального развития и социальная миссия современного учителя».

В работе семинара примут участие министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев, воспитатели, учителя-предметники, социальные педагоги, психологи, методисты, школьные библиотекари, руководители общеобразовательных организаций региона, организаторы региональных инновационных площадок, эксперты в сфере образования и воспитания.

Основными предметами обсуждения станут: совершенствование преподавания и повышение качества обучения, профессиональная ориентация школьников, использования ресурсов школьных библиотек при обучении, анализ результатов основного и единого государственных экзаменов, внедрение профессионального стандарта педагогов и другие ключевые темы в сфере образования.

Калужская областная Декада образования завершится 1 сентября.