Киев, 19 августа, 2016, 16:03 — ИА Регнум. Из-за падения цен на нефть до минимальных показателей в начале 2016 года разработка украинских месторождений становится менее привлекательной с экономической точки зрения. Теперь Украине выгоднее добывать газ, чем нефть, об этом заявил глава нефтедобывающей компании «Укрнафта» Марк Роллинс, сообщили в пресс-службе предприятия.

gazprom.ru Добыча газа

Как отмечается в сообщении информационного отдела «Укрнафты», сегодня компания платит 45% ренты за добычу нефти. В это же время за добычу газа платит 29% ренты. Поэтому, учитывая себестоимость обоих энергоносителей, добывать газ оказывается выгоднее, чем производить нефть.

«В результате мы планируем добывать больше газа и меньше усилий тратить на добычу нефти», — заявил Роллинс, добавив, что падение цен на нефть сделало разработку нефтяных месторождений на Украине менее экономически привлекательной.

В сообщении также приводится заявление вице-президента компании по вопросам корпоративной стратегии и развития Джонатана Поппера. По его словам, компания разочарована тем, что власти страны намерены инвестировать прибыль в добычу нефти, а не снижать ее. Чтобы облегчить производственный процесс и дать возможность «Укрнафте» вкладывать деньги в развитие добычи, необходимо снизить ставку рентной платы за добычу нефти до 29% (столько же, сколько за добычу газа), уверен Поппер.

Топ-менеджеры украинской компании отмечали ранее, что Украине важно ориентироваться на рентную плату, как во многих других странах — производителях нефти. В связи с этим «Укрнафта» не раз обращалось к властям с просьбой уменьшить размер ренты за производство черного золота.

Напомним, что ранее в Киеве заявляли, что тенденция к росту собственного производства газа поддерживается инвестициями в отрасль. Например, компания «Укргаздобыча» в январе — июне текущего года закупила спецтехники на 248 млн грн, что превышает вложения за предыдущие пять лет.

Как ранее передавало ИА REGNUM, в будущем году импорт газа на Украину могут снизить на 7,7%, то есть до 12 млрд кубометров. Это, отметил директора НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, еще достаточно консервативный прогноз. Из чего следует, что на самом деле импорт газа может упасть еще больше. Уменьшение объемов импорта голубого топлива может быть частично компенсировано за счет увеличения собственной добычи. Что и собирается делать, например, крупнейшая частная украинская энергетическая компания ДТЭК. За первые шесть месяцев она увечила производства газа на 40,1%, то есть до 776,6 млн кубометров. У других компаний, государственных, дела обстоят хуже. Так, «Укргаздобыча» стала добывать всего на полпроцента больше газа.