Москва, 19 августа, 2016, 14:36 — ИА Регнум. Три года колонии получил экс-полицейский Алексей Алехин, принимавший участие в захвате квартиры художницы Татьяны Куликовой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Хорошевского суда столицы. Алехин уже признал свою вину.

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«Алехин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбываем наказания в колонии общего режима», — заявили в пресс-службе.

Добавим, судебный процесс в отношении Алехина прошел в особом порядке.

Напомним, судом установлено, что бывший бывший начальник уголовного розыска района Арбат Алеrсей Алехин участвовал в мошенническом захвате квартиры в центре Москвы, принадлежавшей художнице Татьяне Куликовой. Обвиняемый согласился сотрудничать со следствием и дал сведения о своих сообщниках — «черных» риелторах.