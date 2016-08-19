Екатеринбург, 19 августа, 2016, 14:51 — ИА Регнум. В Екатеринбурге сотрудники регионального управления ФСБ провели обыски в фирме, руководителем которой является один из участников уголовного дела возбуждённого в отношении сотрудников Министерства по управлению государственным имуществом в Свердловской области (МУГИСО). Об этом сообщают местные СМИ.

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По данным издания «Правда УрФО», обыски проводятся в компании Андрея Дружинина, который попал под подозрение за дачу взятки чиновникам МУГИСО. Также издание сообщает, что Андрей Дружинин якобы скрылся от силовиков.

По данным «Вечерних ведомостей», Андрей Дружинин всё-таки добровольно сдался силовикам, хотя до этого скрылся на своём автомобиле с дипномерами, едва не сбив людей. Сообщается, что бизнесмен обратился в следственные органы с чистосердечным признанием о даче взятки чиновникам.

Получить официальный комментарий в четвёртом отделе ГСУ СКР, который занимается расследованием уголовного дела, корреспонденту ИА REGNUM не удалось.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, задержания по делу о взятках в МУГИСО начались в конце апреля текущего года. Глава МУГИСО Алексей Пьянков и его заместитель были отправлены в СИЗО. Другой заместитель министра был отправлен под домашний арест. А исполняющая обязанности главы распорядительной дирекции министерства управления государственным имуществом Свердловской области Карина Горностаева была судом отстранена от должности и написала подписку о невыезде. Чиновников подозревают в получении крупной взятки в размере 31,5 миллионов рублей и растрате денежных средств в размере 55 миллионов рублей.

Позже Алексею Пьянкову смягчили меру пресечения на домашний арест.