Ярославль, 19 августа, 2016, 14:32 — ИА Регнум. Трое полицейских в Ярославле подозреваются в получении взятки группой лиц по предварительноу сговору. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по Ярославской области.

По данным следствия, в один из дней августа 2016 года сотрудники отдела полиции «Красноперекопский» УМВД России по городу Ярославлю на территории промышленной зоны задержали 30-летнего мужчину, который сливал топливо из автоцистерны. Задержанному они предложили «замять» дело за вознаграждение в 100 тысяч рублей.

«Однако в последующем мужчина обратился в УФСБ России по Ярославской области с сообщением о вымогательстве у него взятки, после чего под контролем работников указанного ведомства передал требуемую сумму сотрудникам полиции. При получении денежных средств оперуполномоченные были задержаны», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Ярославской области.

В отношении полицейских (1990, 1986 и 1991 годов рождения) возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. В УМВД по региону по этому факту проводится служебная проверка.

«В случае подтверждения вины сотрудников полиции они будут привлечены к установленной законом ответственности и уволены из органов внутренних дел», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.