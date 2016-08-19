Лондон, 19 августа, 2016, 14:29 — ИА Регнум. В Лондоне эвакуировали офис телерадиокомпании BBC и оцепили район Уайт-Сити: причиной стал подозрительный автомобиль, припаркованный неподалёку от станции метро «Вуд-лэйн», сообщает Daily Express.

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К месту происшествия выехали несколько нарядов полиции, бригад скорой помощи, пожарных машин. В этом районе эвакуированы ещё несколько зданий.

Из соображений безопасности станции метро «Уайт-Сити» и «Вуд-лэйн» закрыли. К офису ВВС нельзя подъехать из-за перекрытых дорог.