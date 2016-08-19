Севастополь, 19 августа, 2016, 14:38 — ИА Регнум. 9 сентября в Севастополе состоится презентация выставки «Моя история. Рюриковичи», которая будет открыта до 13 ноября в бывшем кинотеатре «Украина», специально реконструированном для демонстрации выставки. Выставка, бесплатная для всех посетителей, будет доступна для посещения каждый день с 11:00 до 19:00.

Сергей Иванов. Съезд князей. 1910

Она призвана создать для жителей Крыма интерактивный учебник о династии Рюриковичей, рассчитанный на все категории зрителей, и прежде всего на молодежь.

Всего в здании обновленного кинотеатра разместятся 17 залов, в которых содержится более 100 интерактивных экспонатов, тысяча исторических сюжетов, несколько авторских инсталляций, в том числе голографическая проекция «Аркаим», уникальный купольный кинотеатр.

В результате целого года работы были подготовлены трехмерные реконструкции битв, стенды, посвященные курсу древнерусских валют и первым санкциям, созданные на основе 1000 научных и архивных справок.

Экспозицию «Моя история. Рюриковичи», созданную под патронажем Патриаршего совета по культуре в России уже посмотрели более полумиллиона человек.

Выставка организована мультимедийным историческим парком «Россия — Моя история» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, правительства Севастополя, Министерства внутренней политики Республики Крым, Российского военно-исторического общества и Государственного музея героической обороны Севастополя.

Первая часть цикла мультимедийных выставок «Россия — Моя история», посвященная династии Романовых, уже представлена в Крыму на постоянной основе в Ливадийском дворце с августа 2014 года.