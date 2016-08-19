Чебоксары, 19 августа, 2016, 14:54 — ИА Регнум. Доходы кандидатов в депутаты Государственной думы от Чувашии, выдвинутых по партийным спискам, колеблются — от 0 до 17 млн рублей. Самыми зажиточными кандидатами можно назвать претендентов от «Единой России», «Справедливой России» и партии «Пенсионеров за справедливость». Об этом свидетельствуют данные о доходах за 2015 год, опубликованные Центральной избирательной комиссией России, сообщает ИА REGNUM. В числе самых бедных кандидатов-списочников, у одного из которых зарегистрирован даже нулевой доход, — кандидаты от партии «Зелёные».

ИА REGNUM

Из чувашских кандидатов от «Единой России» наибольший доход указала депутат Госдумы Алёна Аршинова — более 4,9 млн рублей, также у неё восемь банковских вкладов на общую сумму порядка 980 тыс. рублей. Официальный доход вице-спикера Госсовета Чувашии и главного единоросса республики Николая Малова составил 2,22 млн рублей, ещё 1,26 млн рублей оформлены как вклады в банке. Депутат горсобрания Чебоксар Николай Владимиров заработал 1,7 млн рублей и имеет 74 тыс. рублей банковских вложений. Судя по опубликованным данным, недвижимость есть только у Малова: земельный участок (1200 кв. метров), дом (142,2 кв. метра), в совместной собственности с супругой — две квартиры. Аршинова и Малов не являются автовладельцами, у Владимирова — ВАЗ и Toyota highlander. Отметим, что в региональной группе Аршинова идёт в списке под номером 5, Малов — 10, Владимиров — 13.

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От «Справедливой России» в списки кандидатов в Госдуму вошли депутаты Госсовета Чувашии. Годовая сумма доходов Олега Николаева (номер 1 в региональной группе) превысила 2 млн рублей, у него также есть семь банковских вкладов почти на 5 млн рублей. В собственности указан дом, земельный участок (880 кв. метров), машина Hyundai, в долевой собственности — земельный участок площадью 1,2 тыс. кв. метров. Лидер фракции Игорь Моляков (номер 4 в региональной группе) заработал 1,2 млн рублей, размер банковского вклада составляет 37 тыс. рублей. У него есть земельный участок (1,5 тыс. кв. метров), дом (164,8 кв. метра) и машина ВАЗ-21 099. Сергей Семенов (номер 5 в региональной группе) указал 612 тыс. рублей дохода, около 14 тыс. рублей вклада, земельные участки в собственности в Чувашии (2,1 тыс. кв. метров) и в Марий Эл (600 кв. метров), иномарку BMW X5, а также в долевой собственности — квартиру.

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Лидер чувашского отделения КПРФ, депутат Госдумы Валентин Шурчанов, который возглавил список в региональной группе, задекларировал более 5 млн рублей, ещё 103 тыс. рублей лежит в банке. У него есть участок (300 кв. метров), квартира (71,2 кв. метра), машина Renault Fluence и гараж. Его соратница Алла Пшеничная (номер 5 в списке) указала 126,8 тыс. рублей годового дохода и квартиру (62,8 кв. метров).

Доходы лидера чувашского отделения ЛДПР Сергея Белобаева составили 308 тыс. рублей, в собственности указан земельный участок площадью 20,4 тыс. кв. метров и квартира (36,9 кв. метров). Депутат горсобрания Чебоксар Константин Степанов заработал 264,5 тыс. рублей, Николай Слепнев — 291,5 тыс. рублей, Владимир Ямангеев — 142,8 тыс. рублей. Больше всего недвижимости — у Ямангеева, которому принадлежат две машины, четыре земельных участков площадью почти 9,3 тыс. кв. м, ещё один участок площадью 8,9 млн кв. метров находится в долевой собственности (51,12 балло-гектаров). Также у него шесть банковских вкладов на сумму около 300 тыс. рублей и 2,2 тыс. акций «Газпрома».

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Самым богатым кандидатом является кандидат от партии «Пенсионеров за справедливость» Владимир Антонов (ООО «Производство металлоизделий», номер 9 в региональной группе), который заработал более 16,9 млн рублей. При этом из собственности у него только квартира. Следом за ним по уровню заработка идёт руководитель отделения партии Николай Степанов, который возглавил региональную группу. Он заработал в 2015 году более 7,8 млн рублей, ещё 106 тыс. рублей оформлено в виде банковских вкладов. Степанову принадлежат три земельных участка (общая площадь 4,3 тыс. кв. метров) и пять грузовых машин. Третьим номером идёт экс-глава администрации Шумерли Любовь Дмитриева, заработавшая более 1,22 млн рублей. Коллеги по региональному списку заработали за год от 230 до 547 тыс. рублей.

Что касается наиболее богатых кандидатов с точки зрения недвижимости, то можно выделить члена «Партии Роста» Михаила Горбатина (номер 5 в региональной группе), у которого при 740 тыс. рублей дохода зарегистрировано 13 земельных участков в долевой собственности (½ доля) общей площадью 53,3 тыс. кв. метров, квартира, шесть объектов иного имущества, 33,3% в ООО «Яблоня» и 50% в ООО «Зелёная усадьба». Напомним, что руководитель отделения партии и первый номер региональной группы Александр Капитонов снят с выборов.

Лидер чувашского отделения партии «Яблоко» и первый номер регионального списка Владислав Аркадьев заработал 405 тыс. рублей. В собственности политика указан земельный участок (300 кв. метров), три квартиры, гараж и иномарка Suzuki. Трое его соратников-списочников задекларировали от 94 до 367 тыс. рублей дохода.

Чувашские кандидаты от «Патриотов России» задекларировали следующие доходы: лидер отделения и первый номер регионального списка Владислав Солдатов — 100 тыс. рублей, Валерий Павлов — 2,3 млн рублей, Андрей Кулагин — 1,15 млн рублей, Тамара Романова — 144 тыс. рублей. Кандидаты от «Гражданской платформы» Юрий Шакеев и Дмитрий Сорокин (прописан в Москве) указали соответственно 178 тыс. рублей и 3 млн рублей.

Кандидаты от партии «Парнас» Владимир Майоров и Дмитрий Семенов задекларировали соответственно 507 тыс. рублей и 97 тыс. рублей. Отметим, что Майоров прописан в Московской области, является владельцем четырёх ООО.

Кандидаты от партии «Родина» Нина Рылеева (проживает в Москве) и Владимир Михайлов сообщили соответственно о 213,5 тыс. и 17,5 тыс. рублей дохода.

Первый номер регионального скандального списка партии «Зелёные» Виктор Ласс указал 103,5 тыс. рублей дохода, Олег Николаев — 127,2 тыс. рублей, у Александра Аксакова — нулевая декларация (но при этом в собственности квартира и две отечественные машины 2007 и 2014 годов выпуска), у Максима Белкина — 71,6 тыс. рублей дохода (а также MAZDA и две квартиры, в том числе в долевой собственности), у Галины Тимошковой — 245,8 тыс. рублей заработка.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы в Госдуму пройдут 18 сентября 2016 года по смешанной системе: из 450 мандатов 225 будут распределены среди кандидатов из партийных списков, и еще 225 — среди одномандатников. В Чувашии на выборах в Госдуму своих кандидатов выдвинули 12 партий из 14 имеющих возможность участвовать в выборах и выдвигать кандидатов без сбора подписей. В двух одномандатных округах (Чебоксарский округ №37 и Канашский округ №38) заявлены по 15 претендентов. В настоящее время в каждом из них зарегистрированы по 10 кандидатов, которые выдвинуты партиями.