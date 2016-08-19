Ярославль, 19 августа, 2016, 14:21 — ИА Регнум. Ярославское отделение Общероссийского народного фронта потребовало от областных и муниципальных чиновников обеспечить транспортную доступность садоводческих товариществ. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном ОНФ, садоводы постоянно жалуются, что добраться до дачных участков является настоящей проблемой.

ИА REGNUM

«В области действуют 730 садоводческих товариществ, где числятся 140 тыс садоводов. В свое время, когда людям выделяли землю, никто не задумывался, есть ли там инфраструктура, в том числе нормальные подъездные пути. Садоводства, расположенные в отдаленных полях и лесах, в большинстве случаев вообще не имеют официальных дорог. Об общественном транспорте там речи не идет», — прокомментировал проблему сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Ярославской области Анатолий Упадышев.

В настоящее время совет Союза садоводческих, огороднических некоммерческих объединений Ярославской области подготовил перечень маршрутов, по которым дачники просят пустить рейсовые автобусы. В список вошла дорога от деревни Веденье до деревни Заморино в Гаврилов-Ямском районе, а также четыре дороги до садоводческих некоммерческих товариществ в Ярославском районе: от Нижнего поселка до СНТ «Росток», от железнодорожной станции Филино до СНТ «Дизелист», от остановки «15-й микрорайон» до СНТ «Березка-3» и от Октябрьской площади до СНТ «Строитель-2». В дачный сезон по каждому из этих направлений ездят не менее трех тысяч садоводов.

Ярославский ОНФ передал этот список в региональный департамент транспорта и предложил до конца августа создать рабочую группу по проработке этого вопроса. Также, отметил Анатолий Упадышев, необходимо обратить внимание и на состояние пешеходных переходов рядом с остановками общественного транспорта у садоводческих товариществ, расположенных вдоль областных трасс.