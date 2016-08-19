Ставрополь, 19 августа, 2016, 14:19 — ИА Регнум.



Василий Поленов. Река Клязьма. Жуковка. 1888

В Ставропольском крае в 2016 году 217 млн рублей бюджетных средств будут направлены на ремонт гидротехнических сооружений и берегоукрепительные работы на реках и водоемах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минприроды региона.

Прежде всего деньги пойдут на ремонт объектов, которые не приводились в порядок десятки лет и серьезно разрушились. Происходили случаи размыва старых дамб и розлива рек во время ливней, что наносило серьезный урон муниципалитетам и частным владельцам домов.

В прошлом году уже проведено строительство берегозащитных дамб на реке Подкумок, отремонтированы гидротехнические сооружения в Благодарненском, Туркменском, Новоселицком и Александровском районах, расчищены 19,6 километра русел рек в Петровском и Труновском районах.

Кроме того, завершен первый этап комплексной экологической реабилитации Новотроицкого водохранилища.

В этом году запланировано строительство берегоукрепительных сооружений на реке Кума в городе Зеленокумске, капитальный ремонт гидротехнических сооружений противопаводкового водоема в городе Михайловске, противоэрозионного пруда в поселке Новокавказский Александровского района.

Уже завершен ремонт гидротехнических сооружений руслового пруда в хуторе Жуковский Новоселицкого района Ставропольского края. На это ушло 17,7 млн рублей (около 13,6 млн рублей поступили из федерального бюджета, более 4 млн рублей — из краевой казны). Пруд был построен в 70-х годах прошлого столетия. Он образован земляной плотиной, перегораживающей русло реки Томузловка.

За последнее время гидротехнические сооружения, которые за десятки лет ни разу не ремонтировались, пришли в негодность. На сегодня дамба и сечения восстановлены, отремонтированы паводковый водосброс, донный водовыпуск. Выполнено противоэрозионное покрытие гребня дамбы и крепление мокрого откоса камнем.

В то же время в бюджет региона за пользование водными объектами края за полгода 2016 года перечислено 184,5 миллиона. Одновременно выявлено 30 нелегитимных водопользователей.

Отметим, что на территории Ставрополья расположены порядка 2 тысяч водных объектов, в том числе 225 рек и 82 водохранилища. Край также располагает обводнительно-оросительными каналами общей протяженностью свыше 3,6 тысяч километров.