Новосибирск, 19 августа, 2016, 18:14 — ИА Регнум. В Новосибирской области отменили дебаты между кандидатами-одномандатниками в депутаты Госдумы. В региональном избиркоме ИА REGNUM заявили, что причина тому — большое количество зарегистрированных кандидатов.

Оборудование для эфира

«В Новосибирской области дебатов для кандидатов одномандатных округов не будет. По условиям закона не хватает времени, поэтому дебаты в эфире между политическими партиями будут, а между кандидатами — нет. В соответствии с законом, если времени хватает, то делаем дебаты, если нет, то не делаем. Берется время, которое положено выделить, делится на количество кандидатов. Где кандидатов мало, там могут состояться дебаты, а у нас кандидатов достаточно много, целых 45 человек. Поэтому при делении времени на дебаты одномандатников его не хватило. Там, где кандидатов меньше, наверное, они состоятся», — подчеркнула в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заместитель председателя избирательной комиссии Новосибирской области Надежда Маринкевич.

Кандидат на 137-м избирательном округе Егор Савин (ПАРНАС) считает, что от дебатов решили в регионе отказаться из-за того, что некоторым кандидатам «неудобно будет отвечать на вопросы». «А вопросов к кандидатам много. Решается вопрос развития страны на пять лет. И что, что много кандидатов? Дебаты нужны», — заявил Савин.

Еще один кандидат Сергей Дьячков (округ №136) считает, что «таким образом, кандидаты, по сути, лишены интерактивного общения через эфир с избирателями». «Избиратели не смогут увидеть и услышать реальной, живой конкуренции программ и подходов кандидатов и будут вынуждены выбирать «по листовкам, роликам и плакатам». Что ж, будем бороться за победу в этих условиях», — подчеркнул Дьячков.

Кандидат Олеся Думченко («Зеленые»), которая выдвинулась на 135-м избирательном округе, сказала, что отмена дебатов — «прямое нарушение политических прав и свобод граждан РФ, в данном случае граждан, проживающих в Новосибирске и Новосибирской области».

«Это не позволит гражданам составить представление о кандидатах в главный законодательный орган страны, не позволит получить реальное легитимное представительство. Имитация равных условий, имитация соблюдения конституционных прав и избирательного законодательства недопустима в условиях, когда Новосибирскую область считают одной из самых протестных областей, нам также известно, что область — на грани бюджетного краха. В этих условиях честное и свободное представительство и приход молодых, образованных людей в законодательную власть необходимы региону как воздух. А смешные ссылки на нехватку времени ни одного здравомыслящего человека не убедят. Интенция Кремля, заявленная президентом Владимиром Путиным, о необходимости новых людей в политике региональными властями подавляется на корню. Местные власти блокируют инициативу федеральной власти. Так, отмена дебатов для одномандатников — это проявление желания местных властей «закупорить» свободу народного волеизъявления. Нужно понимать, что консервация, кастовость общества, «подделка» работы демократических институтов ведет нас в социальный, экономический и культурный тупик. Личные интересы региональной верхушки, десятилетиями сидящей в высоких креслах, не могут быть выше национальных интересов и интересов граждан страны. Я огорчена и возмущена таким решением местного избиркома», — отметила Думченко.

Кандидат от КПРФ Андрей Жирнов (округ №135) считает, что дебаты важны и для кандидатов, и для избирателей.

«Если такое решение избирательная комиссия принимает, то я бы сказал, что это позорище. В Новосибирской области, которая всегда отличалась определенными демократическими традициями в избирательном процессе, эта избирательная кампания демонстрирует то, что те сигналы, которые идут из Кремля, о том, что выборы должны пройти демократично, областная избирательная комиссия не слышит. Дебаты — это важная составляющая часть избирательного процесса, чтобы люди смогли оценить программы кандидатов, что они из себя представляют. Дебаты важны и для избирателей, и для кандидатов. Например, если взять 135-й округ — это десять районов Новосибирской области, и физически очень трудно добраться до каждого. А с помощью дебатов люди могли бы сравнить, кто кандидат, какие программы», — сказал Жирнов в беседе с ИА REGNUM.

В региональном отделении партии «Единая Россия» ИА REGNUM сообщили, что об отмене дебатов для кандидатов-одномандатников еще не слышали. «Официально нам эту информацию еще не довели, впервые ее от вас слышу», — отметила в разговоре с ИА REGNUM руководитель пресс-службы новосибирского отделения «Единой России» Анна Ковалик.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что после прошедшей жеребьевки кандидаты-одномандатники в депутаты Государственной думы РФ узнали, что дебаты между ними в Москве отменяются из-за нехватки эфирного времени. Некоторые депутаты намерены теперь направить письма председателю ЦИК Элле Памфиловой и председателю Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Валентину Горбунову с просьбой вернуть дебаты.

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