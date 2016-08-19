Москва, 19 августа, 2016, 14:13 — ИА Регнум. Пользователи соцсетей возмутились клеветой канадского пловца Марка Тьюксбери в адрес российской прыгуньи с шестом Елены Исинбаевой. В ответ на обвинения российской спортсменки, которая якобы употребляла допинг, канадцу посоветовали поискать информацию о спортсменке, а самому — быть поскромнее, ведь он — «всего лишь неудачник с одной медалью». Об этом пользователи написали в Twitter.

Уильям Берд. Шут (фрагмент). 1886

«Елена титулованный атлет, а ты — неудачник с одной-единственной олимпийской медалью», — написал пользователь под ником Vladimir .

Другой пользователь Twitter под ником tofsla поинтересовался, есть ли вообще у канадца поисковик Google. Ведь если поинтересоваться карьерой Исинбаевой, то сразу станет очевидно: она не применяла допинг, при этом она — умный человек, чего о некоторых других не скажешь, сообщил пользователь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, канадский пловец на средних дистанциях Тьюксбери, комментируя избрание Исинбаевой в комиссию Международного олимпийского комитета (МОК), обвинил её в применении допинга. Канадец поиронизировал на тему высказывания главы МОК Томаса Баха об «атлетах — сердце Олимпиады».