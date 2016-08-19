Москва, 19 августа, 2016, 14:12 — ИА Регнум. Сотрудники полиции установили владельца автомобиля BMW Х6 и предполагаемого водителя, проехавшегося на внедорожнике по пешеходной зоне парка «Музеон», сообщает RT.

Дарья Антонова ИА REGNUM Музеон

По словам представителя столичного главка ГИБДД Любови Высоцкой, по факту размещения ролика в соцсети Instagram сотрудниками ГИБДД была проведена проверка. «Установлены марка, модель, а также владелец автомобиля. С его слов, он передал машину в пользование своему сыну», — сказала Высоцкая.

Она отметила, что предполагаемый водитель BMW Х6 был лишен водительских прав на год с 1 февраля 2016 года.

Напомним, в аккаунте richrussiankids («Богатые русские дети») в Instagram 17 августа была опубликована запись видеорегистратора, на которой автомобиль BMW X6 едет по дорожкам для велосипедистов и пешеходов в «Музеоне».

Позже разместивший ролик пользователь @outlaw.777 «почистил» свой аккаунт, удалив из него видео и почти все фото своей машины. В комментариях под одной из оставшихся фотографий он написал, что его ролик — не монтаж.