Симферополь, 19 августа, 2016, 14:28 — ИА Регнум. Совет министров Крыма выделил из своего резервного фонда 8,3 млн руб на компенсации расходов, которые понесли юридические лица в период введенного из-за блэкаута режима чрезвычайно ситуации. Соответствующее распоряжение опубликовано 19 августа на сайте правительства Республики Крым.

Jeff Kubina Блэкаут

«Выделить из резервного фонда Совета министров Республики Крым средства на непредвиденные расходы в виде субсидий юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в период режима чрезвычайной ситуации техногенного характера регионального уровня реагирования, в сумме 8,3 млн руб», — сказано в распоряжении.

Из этой суммы 6,2 млн руб получит министерство топлива и энергетики Крыма на предоставление субсидий ГУП РК «Крымэнерго», а оставшиеся 2,1 млн руб выделены министерству сельского хозяйства Крыма для предоставления субсидий предприятиям агропромышленного комплекса, указано в документе.

Напомним, что после подрыва двух ЛЭП в Херсонской области Украины, по которым тогда шла основная часть электроэнергии на полуостров, власти Республики Крым и Севастополя ввели с 22 ноября 2015 года режим ЧС в своих регионах. В связи с этим Россия — с опережением сроков — сдала первую и вторую нитку энергомоста уже в декабре. С 2016 года Россия отказалась от поставок электроэнергии в Крым с Украины.