Ярославль, 19 августа, 2016, 14:03 — ИА Регнум. Более 17 миллионов рублей уже потратили на выборы кандидаты в депутаты Государственной Думы России по одномандатным округам Ярославской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Избирательной комиссии Ярославской области.

В 194 «Ярославском» одномандатном округе лидером по количеству поступивших на специальный избирательный счет средств стал кандидат партии «Родина», заместитель генерального директора ООО «Агролес» Андрей Воробьев. На его счет поступило 7 000 000 рублей, из которых он уже израсходовал 5 510 754 рубля. На втором месте — кандидат «Единой России», председатель Общественной палаты региона Александр Грибов, на его счет поступило 4 944 500 рублей, из них он потратил 4 921 779 рублей.

На третьем месте — лидер ярославских коммунистов, депутат Ярославской областной думы Александр Воробьев — на его счет поступило 2 000 000 рублей, из них уже израсходовано 1 250 119. Следующим по финансовой обеспеченности кампании является депутат муниципального совета Кузнечихинского поселения, кандидат «Патриотов России» Иван Синицын. На его счет поступило 811 039 рублей, их кандидат уже потратил практически полностью — остаток его избирательного счета составляет всего 126 рублей. И замыкает список ЛДПРовец Андрей Потапов — на его счет поступило 300 000 рублей, которые он пока еще не тратил.

На счета кандидатов Антона Артемьева («Партия Роста»), Сергея Агафонова («Коммунисты России»), Владимира Зубкова («Яблоко»), Романа Фомичева («Зеленые»), Ярослава Юдина («ПАРНАС») и Сергея Балабаева («Справедливая Россия» деньги пока не поступали.

В 195 «Ростовском» одномандатном округе лидерами по финансам стали действующий депутат Госдумы «справедливоросс» Анатолий Грешневиков и помощник депутата Госдумы, выдвиженец партии «Зеленых» Константин Курченков. На счет Анатолия Грешневикова поступило ровно 3 миллиона рублей, из которых он уже израсходовал 1 531 909 рублей. На счет Константина Курченкова поступила более скромная сумма — два с половиной миллиона, но потратил он денег уже больше, чем Грешневиков — 2 148 534 рубля. Кандидат «КПРФ» Михаил Парамонов внес на избирательный счет 1 миллион рублей, и потратил меньше половины — 486 215. Незарегистрированный кандидат в депутаты Михаил Крупин внес на счет 327 300 рублей, и успел потратить 259 660 рублей. Кандидат «Яблока» бизнесмен Борис Логинов положил на специальный избирательный счет 305 000 рублей, и израсходовал уже 274 200 рублей. Кандидат ЛДПР Илья Чихалов положил на избирательный счет 300 000 рублей, к которым пока что не притронулся.

Кандидат от партии «Родина», депутат Ярославской областной думы Владимир Денисов вложился гораздо скромнее своего однопартийца из 194 округа. На его счет поступило 148 900 рублей, которые он полностью потратил. А кандидат «Патриотов России» депутат муниципального совета Ростова Алексей Повасин положил на избирательный счет и потратил всего 12 750 рублей. Счет кандидата «Коммунистов России», пенсионера и экс-депутата областной думы Станислава Смирнова пуст.

Всего по 194 и 195 округам поступило средств — 22 649 489 рублей, израсходовано средств — 17 355 734,48 рублей.

Не очень активно тратят на выборы и политические партии. Из всего разнообразия расходы пока понесли только 4 политобъединения. 17 600 000 поступило на счет регионального отделения «Единой России», потратить из этой суммы партия пока сумела только 1 868 848 рублей. 1 000 000 поступил на счет КПРФ, ярославские коммунисты потратили лишь 960 рублей. 600 тысяч рублей получили на свой избирательный счет «справедливороссы», и уже потратили практически всю сумму, остаток их средств составляет 15 708. Меньше всех потратило региональное отделение «Патриотов России» — из 97 тысяч рублей поступивших на избирательный счет, было израсходовано 46 100 рублей. Всего все партии получили поступления на свои счета на сумму 19 297 000, остаток средств составляет 16 796 800. То есть потрачено около 2,5 млн рублей — в 7 раз меньше, чем кандидатами-одномандатниками.

Насколько эффективными окажутся расходы партий и кандидатов в депутаты покажут результаты выборов 18 сентября.