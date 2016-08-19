Киев, 19 августа, 2016, 14:02 — ИА Регнум. Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) готов подать в суд на ОАО «Газпром», чтобы взыскать с российского газового монополиста штраф в размере 85 млрд гривен ($3,4 млрд) за нарушение антимонопольного законодательства Украины. Об этом 19 августа на пресс-конференции заявил глава АМКУ Юрий Терентьев, передает ИА REGNUM.

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«Решение антимонопольного комитета о штрафе «Газпрому» подлежит выполнению, если решение не выполнено добровольно «Газпромом», будет обращение в суд со стороны антимонопольного комитета о принудительном взыскании этого штрафа», — отметил Терентьев.

По его словам, АМКУ уже подготовил все материалы для судебного процесса. При этом Терентьев не назвал приблизительную дату подачи иска против «Газпрома». Он уточнил, что иск будет подан после того, как «Газпром» исчерпает все юридические возможности для обжалования штрафа.

В свою очередь, пресс-служба АМКУ информирует, что ОАО «Газпром» и компании Wintershall Nederland BV, E. ON Glоbal Commodities SE, ENGIE SA», «OMV Nord Stream II Holding AG и Shell Explоration and Production (LXXS) BV, в рамках реализации проекта «Северный поток — 2», планируют создать новый субъект хозяйствования, который будет осуществлять заказ и/или выполнение проектных, а также строительных работ в рамках проекта.

«Проект будет направлен на строительство и ввод в эксплуатацию комплекса газопроводов, которые будут проходить по дну Балтийского моря от побережья России до побережья Германии.

В соответствии с законом Украины «О защите экономической конкуренции» создание субъекта хозяйствования двумя и более субъектами хозяйствования, который в течение длительного периода будет самостоятельно осуществлять хозяйственную деятельность, но при этом такое создание не приводит к координации конкурентного поведения между субъектами хозяйствования, которые создали этот субъект хозяйствования, или между ними и вновь созданным субъектом хозяйствования, признается концентрацией. Концентрация может быть осуществлена только при условии предварительного получения разрешения Антимонопольного комитета Украины», — говорится в сообщении.

В АМКУ напомнили, что до предоставления разрешения на концентрацию или согласованные действия (в случае необходимости) участники проекта обязаны воздерживаться от любых действий, которые могут привести к ограничению конкуренции на Украине. «В связи с вышеуказанным и с целью предотвращения нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, предлагаем участникам проекта «Северный поток — 2», обратиться в Антимонопольный комитет Украины с соответствующим заявлением», — отмечается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2016 года АМКУ выставил «Газпрому» штраф в размере $3,4 млрд за злоупотребления монопольным положением на украинском рынке транзита газа. Решение было принято в рамках выполнения поручения правительства, а также в свете официальных обвинений Европейской Комиссии, выдвинутых «Газпрому» в связи с его доминирующей позицией на рынке Центральной и Восточной Европы, что нарушает антимонопольное законодательство стран ЕС. 12 апреля «Газпром» оспорил это решение, зарегистрировав иск в Хозяйственном суде Киева, но суд отклонил иск.

Напомним, за первое полугодие 2016 года «Нафтогаз» увеличил сумму исковых претензий к «Газпрому» на $300 млн. В частности, общая сумма претензий «Нафтогаза по транзитному иску увеличилась до $8,5 млрд. Ожидается, что Стокгольмский арбитраж начнет рассматривать спор госкомпаний Украины и России в ноябре 2016 года. Общая сумма исковых претензий «Газпрома» к НАКу составляет $38,7 млрд, «Нафтогаза» — $26,6 млрд.