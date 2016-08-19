Баку, 19 августа, 2016, 13:53 — ИА Регнум. Застреленного 18 августа в Стамбуле криминального авторитета Ровшана Ленкоранского (Ровшана Джаниева), считающегося вероятным заказчиком убийства другого криманального авторитета — Аслана Усояна (Деда Хасана), похоронили в городе Ленкоране (Азербайджан) — на родине убитого, сообщает азербайджанское агентство АПА.

Алексей Саврасов. Могила (фрагмент). 1870-е

Уточняется, что похороны посетило много людей. Ленкоранский похоронен на кладбище Кичик Базаряд рядом с отцом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ленкоранского застрелили в Стамбуле 18 августа: неизвестный выпустил в него пять пуль, и криминальный авторитет попал в реанимацию. Началось официальное расследование: в Турции задержали троих подручных Ленкоранского — Хаджи Бейлаганского (Талыбханлы), Заура Сумгаитского и Вахида Бакинского. После того, как Ленкоранский умер в больнице, его тело доставили на родину — в Азербайджан.