Севастополь, 19 августа, 2016, 13:52 — ИА Регнум. Городское правительство продлило до конца 2016 года срок действия «Программы модернизации здравоохранения Севастополя», рассчитанной на 2014−15 годы. Постановление принято на заседании правительства 18 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

Эмилия Шанкс. Медицинский осмотр в русской богадельне. 1880

Пролонгация срока действия программы до 31 декабря необходима для «максимально полного освоения возвратных субсидий», сообщил и.о. директора департамент здравоохранения Эдуард Восканян.

В комментариях ИА REGNUM Восканян пояснил, речь идет о завершении ремонта рентгеновского кабинета в горбольнице №5 и завершении установки системы ГЛОНАСС.

«Объем финансирования на эти работы составляет 12,5 млн рублей из общей стоимости программы, — добавил глава горздрава. — Деньги в бюджет не возвращались. Запланированное по программе медицинское оборудование было поставлено и работает. Но было не оплачено — потому что была кредиторская задолженность на сумму 166 млн рублей».

Как сообщало ИА REGNUM, по программе модернизация отрасли здравоохранения в Севастополь в прошлом году поступило около 1946 единиц современного оборудования в рамках семи программ.

Ранее Восканян заявил о том, что в течение 1,5 лет предусмотрена поставка Севастополю 2420 единиц медоборудования.

Всего на финансирование «Программы модернизации в здравоохранения Севастополя на 2014−2015 годы» было выделено 988 млн 486 тыс. рублей.

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