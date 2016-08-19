В Севастополе продлили госпрограмму модернизации медицины
Севастополь, 19 августа, 2016, 13:52 — ИА Регнум. Городское правительство продлило до конца 2016 года срок действия «Программы модернизации здравоохранения Севастополя», рассчитанной на 2014−15 годы. Постановление принято на заседании правительства 18 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.
Пролонгация срока действия программы до 31 декабря необходима для «максимально полного освоения возвратных субсидий», сообщил и.о. директора департамент здравоохранения Эдуард Восканян.
В комментариях ИА REGNUM Восканян пояснил, речь идет о завершении ремонта рентгеновского кабинета в горбольнице №5 и завершении установки системы ГЛОНАСС.
«Объем финансирования на эти работы составляет 12,5 млн рублей из общей стоимости программы, — добавил глава горздрава. — Деньги в бюджет не возвращались. Запланированное по программе медицинское оборудование было поставлено и работает. Но было не оплачено — потому что была кредиторская задолженность на сумму 166 млн рублей».
Как сообщало ИА REGNUM, по программе модернизация отрасли здравоохранения в Севастополь в прошлом году поступило около 1946 единиц современного оборудования в рамках семи программ.
Ранее Восканян заявил о том, что в течение 1,5 лет предусмотрена поставка Севастополю 2420 единиц медоборудования.
Всего на финансирование «Программы модернизации в здравоохранения Севастополя на 2014−2015 годы» было выделено 988 млн 486 тыс. рублей.
Читайте также:
В Севастополе на тысячу человек — пять единиц медоборудования