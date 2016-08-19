Вологда, 19 августа, 2016, 13:51 — ИА Регнум. В Вологодскую область поступила вакцина против гриппа «Гриппол». Ею планируют бесплатно привить взрослое население региона. Сейчас 115 тысяч доз будут распределены по районам области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте здравоохранения.

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«Пока регион получил только половину от объема для иммунизации взрослых на текущий год. В ближайшее время ожидается поставка партии вакцины для детей — порядка 55 тысяч доз. Всего в этом году область должна получить 350 тысяч доз вакцины против гриппа, закупленных за счет федерального бюджета. Еще 20 тысяч доз область закупит за счет денег из региональной казны, остальное — за счет работодателей», — сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель департамента здравоохранения Анна Чхетиани.

Завершить прививочную кампанию планируется в конце ноября. В первую очередь будут привиты вологжане, относящиеся к группе риска: дети с 6 месяцев, школьники, учащиеся колледжей и вузов, работники медицинских и образовательных организаций, транспортники, коммунальщики, беременные женщины, взрослые старше 60 лет. Всего по данным Роспотребнадзора осенью 2016 года планируется привить против гриппа 40% населения области (более 470 тысяч человек).

Как уже сообщало ИА REGNUM, в прошедшем эпидсезоне количество привитых достигало в регионе 30%, однако это не помогло избежать эпидемии и введения на территории всего региона карантина по гриппу и ОРВИ. Добавим, что в минувшем году сезон высокой активности вирусных инфекций в области длился 8 недель, со 2 февраля по 30 марта, и был средней степени интенсивности. На Вологодчине фиксировались возбудители гриппа, А H3N2, В, парагриппа, адено‑ и риновирусы. ОРВИ переболело 125 тысяч человек или 10% от общего количество жителей области.