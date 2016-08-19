Екатеринбург, 19 августа, 2016, 14:04 — ИА Регнум. В Свердловской области за сутки зарегистрированы

Пожар в лесу (фрагмент). Алексей Саврасов. 1883

28 природных пожаров общей площадью 130,53 га. Это в два раза больше, чем прежде, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Обычно в аномально жаркие дни августа с учётом ранее действующих фиксировалось по 10−15 пожаров. За прошедшие же сутки возникло только 16 новых. 11 было ликвидировано.

По данным на 19 августа действует 17 пожаров, сообщает областное управление МЧС России. Один из крупных очагов — в Кушвинском городском округе, действует с 16 августа. Его площадь составляет 20,6 га.

А с 14 августа не могут потушить пожар в городском округе Пелым. Территория распространения огня за это время существенно возросла и достигла 75 га. Тушение пламени осложняет лесисто-болотистая местность.

Отметим, в борьбе с огнём активно участвуют и местные жители, в том числе, подростки. Как пишет газета «Городские вести. Ревда», в районе Ревды школьники уже несколько раз тушили огонь на прилегающей к лесу территории.

По данным МЧС, всего с начала 2016 года в регионе было зарегистрировано 573 природных пожара. При этом за аналогичный период дождливого 2015 года их произошло всего 273.