Волгоград, 19 августа, 2016, 13:47 — ИА Регнум. В Волгоградской области разливом нефти на реке Волга, который произошел в начале августа, теперь будут заниматься дознаватели ОМВД России по Светлоярскому району. По результатам проверки природоохранной прокуратуры, проведенной на месте ЧП, было возбуждено уголовное дело о загрязнении воды и прибрежной полосы нефтепродуктами. Виновные пока не установлены. Согласно Уголовному кодексу, им может грозить до 80 тыс. рублей штрафа или арест на срок до трех месяцев, передает корреспондент ИА REGNUM 19 августа. Однако такое наказание с ущербом, нанесенным природе, не сопоставимо.

Alaska Resources Library Загрязненные при разливе нефти камни

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Как сообщило ИА REGNUM, многокилометровое масляное пятно на реке Волга было обнаружено 2 августа. Оно растянулось вдоль берега от райцентра Светлый Яр до Райгорода. Как было установлено природоохранной прокуратурой, общая длина загрязненной береговой линии превысила 10 километров. А сплошное загрязнение акватории затона «Казачий» реки Волги составило 1,5 кв. км.

Подсчитан и предварительный ущерб, причиненный окружающей среде, — почти 19,5 млн рублей.

Проведенные лабораторные исследования выявили превышение предельно допустимых норм концентрации нефтепродуктов на почве от 1,6 до пяти раз, в воде — от 1,7 до 3,2 раза.

Предполагается, что нефтепродукты могли быть сброшены с проходящего судна. Для поиска виновных природоохранная прокуратура направила запросы в специализированные организации, эксплуатирующие водный транспорт.