Калуга, 19 августа, 2016, 13:46 — ИА Регнум.



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Международный гроссмейстер из белорусского Могилева Алексей Федоров, набрав 8,5 очков из 9 возможных, стал победителем в XV Международном шахматном турнире «Мемориал К.Э. Циолковского», сообщил 19 августа корреспонденту ИА REGNUM главный судья соревнований, арбитр ФИДЕ Юрий Желнин.

Второе место на турнире занял международный гроссмейстер из Москвы Юрий Балашов с 7 очками.

Бронзовым призером соревнований назван восьмидесятилетний Юрий Горшков из Пензы.

Между тем, лучший результат среди юниоров показал кандидат в мастера из Обнинска Данила Билан — 6,5 очков, а среди женщин — кандидат в мастера из калужского города Балабанова Виктория Зайцева — 5,5 очков.

Как сообщало ИА REGNUM, порядка 80 участников из 16 регионов России, а также Белоруссии, Узбекистана и Украины принимают участие в стартовавшем в калужском «Областном молодежном центре» XV Международном шахматном турнире «Мемориал К.Э. Циолковского». Шахматные баталии юбилейного турнира проводятся по швейцарской системе в 9 туров. Победитель турнира должен набрать максимальное количество очков.

Напомним, что I Международный шахматный турнир «Мемориал К.Э. Циолковского» состоялся в 2002 году в Калуге. Тогда победителем турнира стал международный гроссмейстер из Москвы Фаррух Амонатов. На XIII и XIV Международных шахматных турнирах «Мемориал К.Э. Циолковского» уже побеждали калужане — кандидаты в мастера спорта Александр Моисеев и Григорий Гришин.

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