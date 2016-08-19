Москва, 19 августа, 2016, 13:46 — ИА Регнум. Глава Минобрнауки Дмитрий Ливанов в ближайшее время может уйти в отставку, сообщает РБК.

kremlin.ru Министр образования и науки Дмитрий Ливанов

По словам источника СМИ, официальное заявление будет сделано вближайшие дни.

Ливанов занимает свой пост с 21 мая 2012 года — тогда он был назначен указом президента России.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию Владимир Бурматов («Единая Россия») отказался комментировать корреспонденту ИА REGNUM это сообщение. «Просто некорректно такие вещи комментировать, пока они на уровне слухов. Если будет указ, то тогда и будем обсуждать», — сказал он.