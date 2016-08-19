Симферополь, 19 августа, 2016, 13:45 — ИА Регнум. В Симферополе до конца года откроют автодром, на котором можно будет сдавать на права даже водителям общественного транспорта. Об этом рассказал глава города Геннадий Бахарев в эфире телеканала «Первый Крымский».

tookapic Автодром

Чуть менее года назад правительство Крыма одобрило инвестиционный проект автодрома «Рейн-Авто», под него выделили землю — 2,5 гектара в районе улицы Элеваторная. По словам главы администрации Симферополя Геннадия Бахарева, до конца 2016 года автодром сдадут в эксплуатацию.

«В городе сейчас реализуется инвестпроект по созданию автодрома, который будет приспособлен для экстремального вождения. На нём можно будет принимать экзамены, в том числе, у водителей общественного транспорта, — рассказал Бахарев. — Причём это всё делается автоматически, то есть человеческий фактор исключён на 100%: не сидит рядом инструктор или работник ГИБДД и выставляет оценки — везде стоят датчики, везде есть фотокамеры и видеофиксация и человек подобным образом сдаёт экзамен на получение водительских прав».

Также автодром будет оборудован для экстремального вождения: на скользкой дороге, и в «особых условиях».

Как отмечает ИА REGNUM, своего автодрома в Симферополе нет. По проекту, представленному инвестором в ноябре 2015 года, срок строительства автодрома составлял один год. Объект должен был начать приносить прибыль уже через два года. Благодаря автодрому, в Симферополе появится 30 новых рабочих мест.