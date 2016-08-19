Углич, Ярославская область, 19 августа, 2016, 13:41 — ИА Регнум. В Угличе Ярославской области полиция не стала разыскивать 25 молодых людей, уклоняющихся от призыва на военную службу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

В начале марта городской отдел военного комиссариата направил в Угличский межрайонный отдел МВД России материалы в отношении всех 25 «уклонистов». Однако, как по прошествии почти полугода констатирует прокуратура, в нарушение требований Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» сотрудники полиции необходимых мер к розыску уклонистов не приняли, ответы в установленный законом срок в военный комиссариат не направлены.

В результате в адрес начальника Угличского ОМВД внесено представление. Его рассмотрение прокуратура взяла на контроль. Будет ли надзорное ведомство контролировать и розыск «уклонистов» — не сообщается.