Рим, 19 августа, 2016, 13:39 — ИА Регнум.



Stoner Advisory Акция за легализацию каннабиса

Общественность Италии яростно обсуждает законопроект о легализации конопли. Этот вопрос предстоит обсудить депутатам Италии уже в сентябре. За или против высказываются представители политических партий и общественные деятели. Громкий скандал вызвало заявление президента национальной организации по борьбе с коррупцией Раффаэля Кантоне о принятии закона.

«Я считаю, что умная легализация легких наркотиков поможет избежать худшего для подростков, которые вступают в контакт с миром преступности», — заявил Раффаэле Кантоне в интервью на итальянском Радио Radicale. Магистрат и президент национальной организации по борьбе с коррупцией сказал, что до недавнего времени он был категорически против идеи легализации, потому его не убеждали многие из аргументов, один из которых был в пользу победы над организованной преступностью, ведь легкие наркотики составляют лишь незначительную часть прибыли криминальных кругов.

«Теперь у меня немного изменилась позиция, — аргументирует магистрат. — Легализация конопли поможет избежать контактов между молодежью и организованной преступностью, другой аспект заключается в том, что легкие наркотики, контролируемые, вероятно, помогут избежать химических добавок, которые приводят к наркомании или разным порокам. Эти две темы сегодня заставляют меня высказаться за принятие закона. Конечно, запрет на тяжелые формы наркотиков должен остаться в силе, это не подлежит обсуждению».

Инициатором законопроекта выступил сенатор Бенедетто Делла Ведова, представитель «смешанной группы» парламента (включает в себя более мелкие политические образования, которые не получили достаточного количества депутатов, чтобы сформировать свою собственную группу или из отдельных депутатов, которые предпочитают не присоединяться ни к одной группе — прим. ИА REGNUM ).

В конце июля законопроект начал свой путь в палате депутатов, но был отложен до сентября. Партия «Новый правый центр» и Демократическая партия выступают против, более 2 тысяч поправок в новый закон намерены внести представители партии «Вперед, Италия» и «Лига Севера».