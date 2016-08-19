Екатеринбург, 19 августа, 2016, 13:43 — ИА Регнум. В Екатеринбурге резко возросло количество случаев выпадения детей из окон. В больницы с начала 2016 года поступило в два раза больше детей по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил врач-травматолог детской городской клинической больницы № 9 Евгений Горинов.

imenno.ru Открытое окно

По данным врача в 2016 году на Среднем Урале из окон выпало более 50 детей, и четверо скончались в больницах от полученных после падения травм. «В 2014 году в Свердловской области из окон выпало 44 ребёнка, в 2015-м — 38 детей», — уточнил Евгений Горинов.

Он сообщил, что для предотвращения подобных несчастных случаев родителям, если они на время оставляют ребёнка без присмотра следует снимать ручки с пластиковых окон и не оставлять их открытыми. Также не следует приучать ребёнка находиться на подоконнике, и убирать мебель с помощью которых малыш может добраться до окна, передаёт городской портал Е1.RU.

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Напомним, что 16 августа после выпадения из окон в больницу Екатеринбурга попали два ребёнка. Один из них выпал с пятого этажа и врачам не удалось спасти его жизнь, а другой выпал с девятого этажа и получил тяжёлые травмы. Врачи делают всё возможное, чтобы спасти жизнь ребёнка.

Также сохраняется тенденция роста травматизма детей в результате дорожно-транспортных происшествий. С начала года зарегистрировано 45 ДТП, в которых пострадали дети, 44 ребёнка получили ранения и двое погибли, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области. Отметим, что по данным дорожной инспекции за первые семь месяцев 2015 года на дорогах в Свердловской области погибло восемь детей, а за тот же период в 2014 — десять.

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Увеличение детского травматизма на дорогах, как правило, происходит в августе-сентябре. Дети после летних отпусков отвыкают от интенсивной дорожной жизни города. В связи с этим в конце августа и в начале сентября сотрудники ГИБДД проведут в Екатеринбурге профилактические мероприятия. Инспекторы встретятся с педагогами, школьниками и их родителями, чтобы напомнить им важность соблюдения правил дорожного движения. Так же в первый учебный день сотрудники ГИБДД будут нести дежурство возле пешеходных переходов расположенных рядом со школами.