Калуга, 19 августа, 2016, 13:35 — ИА Регнум. В Калужской области было два кандидата самовыдвиженца — Вячеслав Горбатин по Калужскому одномандатному округу и Антон Решетников по Обнинскому, и они оба отказались от участия в выборах.

kaluga24.tv В Калужской области в выборах участвуют 14 политических партий, 15 кандидатов зарегистрировано по одномандатным округам

«У меня нет никакого желания участвовать в столь нечестных выборах, какие предлагают сегодня местные власти. Поэтому, мне пришлось снять свою кандидатуру с выборов в Госдуму седьмого созыва по №99 (Калужскому) одномандатному округу», — заявил 19 августа корреспонденту ИА REGNUM экс-депутат Законодательного собрания Калужской области, самовыдвиженец Вячеслав Горбатин.

Он также утверждает, что собрал необходимое для выдвижения количество подписей, причём все подписи были собраны на добровольной основе.

По его словам, калужане не верят, что выборы будут честными, считая, что местные власти уже определились, с тем, кто станет депутатом Госдумы следующего созыва от Калужской области. К тому же, многие горожане не придут на выборы, так как сомневаются в их объективности, считает экс-депутат.

Ранее другой калужской самовыдвиженец Антон Решетников — кандидат в депутаты Государственной Думы РФ седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 100 (Обнинский одномандатный избирательный округ) также отказался от дальнейшего участия в выборах.

Между тем, кандидат в депутаты Государственной Думы седьмого созыва от партии «Справедливая Россия» Михаил Обухов направил письмо губернатору Калужской области Анатолию Артамонову с просьбой прекратить практику использования его подчинёнными своего служебного положения для выборной агитации в районах области. Также, справедливоросс Обухов обратился к главе ЦИК Элле Памфиловой с просьбой взять на особый контроль Калужскую область в плане применения административного ресурса государственными и муниципальными служащими в пользу отдельных кандидатов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 сентября 2016 года — в Единый день голосования выборов депутатов Государственной Думы, а также депутатов органов местного самоуправления, в Калужской области откроются 727 избирательных участков. Они готовы принять 804 тысячи граждан, имеющих право голоса. Выборы депутатов в федеральный парламент проводятся по смешанной системе. В Калужской области в них участвуют 14 политических партий, 15 кандидатов зарегистрировано по одномандатным округам. Для проведения выборной кампании выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ 18 сентября 2016 года на территории калужского региона образованы два одномандатных избирательных округа: Калужский — № 99 и Обнинский — №100. Предварительная численность избирателей в Калужском округе 393 721 человек, а в Обнинском — 407 019 человек.

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