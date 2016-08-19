Киев, 19 августа, 2016, 13:34 — ИА Регнум. В населенных пунктах Украины региональные подразделения МВД уделяют недостаточно внимания пешему патрулированию. Об этом 19 августа на брифинге в Киеве заявил глава МВД Украины Арсен Аваков, передает ИА REGNUM.

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По его словам, функции патрулирования населенных пунктов будут выполнять «велопатруль, пеший патруль, патруль на танке или на чем-нибудь, мне все равно, лишь бы функция выполнялась». «Мы сейчас кое-где пробуем различные функции, в том числе патруль в больших городах, в том числе конный патруль в парковых зонах. Я считаю, что на сегодняшний момент мы все-таки недостаточно уделяем внимания данному патрулированию, пешему патрулированию», — считает Аваков.

Он считает, что рост уровня преступности на Украине связан с тем, что полиция перестала закрывать нераскрытые дела, появлением на «черном рынке» оружия с фронта и снижением уровня достатка населения. «Много спекуляций в последнее время о том, что растет преступность, и в разы увеличиваются преступления. Это правда так, по статистике, на 30−40%. Но, правда также и в том, что мы перестали, как раньше, закрывать нераскрытые преступления. Мы перестали не вносить в учеты, то есть, мы регистрируем все и закрываем только те дела, по которым завершили производство или нет состава преступления. Это дает колебание в статистике. Кроме того, реальный рост есть за счет того, что широкий фронт свободного хождения с оружием. Война наносит ущерб эмоциональному состоянию. Также есть экономические преступления, связанные с низким достатком людей», — добавил Аваков.

Министр также проинформировал, что в ближайший месяц на Украине будут объявлены дополнительные конкурсы по набору в полицию. Аваков уточнил, что правоохранительная система нуждается в патрульных, следователях, оперативных работниках и участковых полицейских.

Напомним, осенью 2016 года МВД Украины планирует завершить процесс переаттестации полицейских. В среднем по стране переаттестацию не прошли до 30% руководящего состава полиции и до 15% — рядового.