Каракас, 19 августа, 2016, 13:29 — ИА Регнум. Николас Мадуро сделал ряд важных заявлений по поводу внешнеполитического кризиса в стране. «Вы видели, что произошло в Турции? Эрдоган будет выглядеть как ребенок, отнятый от груди, на фоне того, что сделает Боливарианская революция, если правые перейдут границы», — заявил президент Венесуэлы. Тем не менее он подчеркнул, что хочет своей стране мира и процветания, сообщает El Mundo.

Питер Рубенс. Охота на волка и лису. 1621

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Венесуэле продолжается внутриполитическое противостояние. Сторонники импичмента Мадуро требуют от властей проведения референдума по его отставке осенью 2016 года. Власти страны настаивают на феврале 2017 года, так как в случае отстранения президента страны менее, чем за два года, его полномочия переходят к вице-президенту — тоже представителю социалистов.

Оппозиция уже неоднократно предупреждала власти страны, что если референдум не состоится до конца года, то последствия могут быть непредсказуемыми.