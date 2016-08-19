Москва, 19 августа, 2016, 13:29 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании в Сочи игорной зоны «Красная поляна». Соответствующий документ опубликован 19 августа на официальном интернет-портале правовой информации.

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«Создать игорную зону «Красная поляна» на территории муниципального образования город-курорт Сочи Краснодарского края площадью 165 026 кв. метров», — говорится в документе.

Отмечается, что границы игорной зоны определяются в пределах земельных участков, предоставленных для размещения олимпийских объектов федерального значения, финансирование и строительство которых не осуществлялось за счёт бюджетных ассигнований или средств Государственной корпорации по строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи как горноклиматического курорта.

Напомним, игорные зоны были утверждены правительством РФ для проведения азартных игр на определённых территориях. Самой популярной игорной зоной в РФ является «Азов-Сити». Она открылась на границе Краснодарского края и Ростовской области еще в начале 2010 года. Четыре года спустя Госдума приняла закон, разрешающий игорную деятельность в Сочи и в Крыму. Тогда же, в 2014 году, глава Сбербанка России Герман Греф выступал с инициативой создания особого административно-территориального объекта — игорной зоны на курорте «Горки город».

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2016 года Госдума приняла еще один закон. Согласно которому деятельность игорной зоны «Азов-сити» на территории Краснодарского края продлевается до 31 декабря 2018 года. По мнению авторов документа, закон позволит минимизировать убытки инвесторов игорной зоны, связанные с ее ликвидацией, а также будет способствовать «эффективному планированию ими расходов корпоративных финансовых средств».