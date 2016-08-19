Черкесск, 19 августа, 2016, 13:26 — ИА Регнум. Торговать табачными изделиями на расстоянии менее 100 м от школ и детских садов запрещено. Однако в Карачаево-Черкесии все еще, несмотря на законы, имеются факты существования торговых точек-нарушителей.

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Как сообщили ИА REGNUM 19 августа в региональном отделении Общероссийского народного фронта, из 13 торговых точек, которые находятся внепосредственной близости от образовательных учреждений Черкесска, в семи из них торговли табачными изделиями.

Как отметили активисты ОНФ, среди нарушителей оказались пять торговых павильонов, которые попали в список не соблюдающих закон продавцов еще в прошлом году. Так, несмотря на запреты, продолжают торговать табаком ларьки по улице Горького у школы №9 по улице Первомайской у школы №13 и на пересечении улиц Ставропольской и Фабричной у школы-интерната.

Кроме того, как выяснили «фронтовики», табачные изделия продают вблизи гимназии №5, детского сада №3 и колледжа культуры и искусств имени Даурова.

С просьбой принять меры реагирования к нерадивым хозяевам ларьков и магазинов активисты ОНФ обратились в управление Роспотребнадзора и прокуратуру республики.

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Напомним, в прошлом году активисты ОНФ провели проверку соблюдения антитабачного закона у образовательных учреждений в 126 населенных пунктах 85 субъектов России. По результатам проверки ОНФ предложило увеличить штрафы за нарушение закона, а также лишать лицензии торговые организации за повторные нарушения, установить ответственность за нарушения не только для конкретной торговой точки, но и для региональной или федеральной сети, в которую она входит.