Ростов-на-Дону, 19 августа, 2016, 13:26 — ИА Регнум. Гандбольный клуб «Ростов-Дон» продолжает подготовку к новому сезону пока в усеченном составе. Второй учебно-тренировочный сбор проходит в эти дни в Краснодаре. Подопечные Яна Лесли уже провели первый товарищеский матч с «Кубанью», в котором одержали победу со счетом 36:32. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского клуба 19 августа.

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Лучшим бомбардиром среди ростовчанок стала правый крайний Юлия Манагарова.

Напомним, что перед тем, как отправиться на Кубань, дружина Яна Лесли провела сбор в Словакии. Там состоялся международный турнир, в котором «Ростов-Дон» занял второе место, уступив «Ювенте». Вместе с основным составом в тренировках и играх приняли участие гандболистки ростовского дубля.

«На сборе в Словакии были отработаны новые схемы. Опробовали тактику, когда меняют вратаря и на поле выходит лишний игрок. Довольно-таки интересная комбинация, но при этом полевой игрок не может занять место в воротах», — поделилась ростовчанка Александра Степанова.

Впереди у гандболисток Дона важная игра — первый матч сезона 2016/17. 3 сентября в Ростове-на-Дону состоится матч за Суперкубок России. За трофей будут сражаться обладатели Кубка России сезона 2015/16 — подопечные Яна Лесли и чемпионки России — «Астраханочка».

»Всегда есть три-четыре команды, которые могут стать чемпионом России. Это «Ростов-Дон», «Лада» (Тольятти), «Астраханочка» (Астрахань), «Краснодар» и «Динамо-Синара» (Волгоград). Матч с «Астраханочкой» — первая игра, хочется выиграть, нам нужна только победа, и каждая команда сделает все для этого. Это будет настоящая битва», — отметила гандболистка.

Напомним, что сборная России по гандболу, в состав которой входят ростовчанки, вышла в финал Олимпиады-2016. Накануне в полуфинале дружина Евгения Трефилова выиграла у олимпийских чемпионок — сборной Норвегии. Победный гол в ворота, которые защищала Катрин Лунде (вратарь ГК «Ростов-Дон») забила Екатерина Ильина. В финале за «золото» российская команда будет сражаться со сборной Франции.

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